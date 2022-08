Le dossier concernant le transfert d’Ismaïla Sarr de Watford à Aston Villa, a pris une nouvelle tournure, au moment des discussions entre les deux clubs sur les détails de l’accord, qui comprenait une offre de 25 millions de livres sterling, en plus des bonus. Selon Sky Sport, les Villans se seraient retirés des pourparlers, car ayant des doutes sur les termes du contrat.

Ismaïla Sarr est loin d’être un joueur d’Aston Villa, comme avancé par les médias anglais, ce week-end. Les discussions entre les Villans et Watford auraient tourné court, au moment de trouver un accord définitif. Selon Sky Sport, les deux clubs n’ont pas pu s’entendre sur certains détails du deal dont ‘’la possibilité que Cameron Archer ou Kortney Hause (respectivement attaquant et défenseur d’Aston Villa) rejoignent Watford en prêt’’. Le site anglais ajoute que le coach Steven Gerrard et les dirigeants du club se sont tout bonnement retirés des pourparlers, car ayant ‘’de grandes réserves sur l'accord’’.

Pourtant, les choses semblaient bien se dérouler pour le transfert d’Ismaïla Sarr à Aston Villa. Un accord d'une valeur supérieure à 25 millions de livres sterling (environ 19,3 milliards de francs CFA) plus des bonus a été annoncé entre les deux clubs pour l’arrivée du joueur à Birmingham. L’ancien Rennais devait même passer sa visite médicale hier, avant de parapher son contrat en faveur de Villa.

Il reste donc une dizaine de jours au Sénégalais de trouver un point de chute en Premier League. Crystal Palace fait partie des clubs ayant coché le nom de l’international sénégalais. Mais les Eagles n’auraient pas satisfait aux exigences des Villans. Newcastle aussi garde un œil sur l’ancien pensionnaire de Génération Foot. Mais les Magpies n’ont pas encore fait d’offre pour enrôler le joueur de 24 ans.

Ismaïla Sarr a joué cette saison trois matches en Championship avec une réalisation et une passe décisive. Il a marqué un splendide but lors de la 2e journée contre West Brom (1-1). De la ligne médiane, l’ancien Messin, voyant David Button éloigné de ses cages, a déclenché un tir des 50 m qui a lobé le portier. Il a manqué les deux dernières sorties de Watford à cause d’une blessure.

Abdou Diallo dans le viseur de la Roma

La fin du mercato se rapproche et Abdou Diallo reste toujours un joueur du Paris Saint-Germain, sans jouer. Le défenseur sénégalais, placé sur le marché, n’a toujours pas trouvé preneur. Il a été un temps pisté par le Milan AC, qui a finalement renoncé, et Naples, qui en a fait le successeur de Kalidou Koulibaly, s’est retourné sur le Sud-Coréen Kim Min-Jae en provenance de Fenerbahçe. Le Sénégalais aurait toujours la cote en Italie. Selon 10Sport, qui cite ‘’Il Messaggero’’, l’AS Rome serait intéressée par le défenseur du PSG. Son directeur sportif, Tiago Pinto, qui apprécie le profil du champion d’Afrique, en aurait fait sa grande priorité pour renforcer la défense romaine.

Ballo-Touré, ça bouge

Arrivé en Lombardie l’été dernier, Fodé Ballo-Touré n’a pas su s’imposer au Milan AC. Barré sur le côté gauche par le Français Theo Hernandez, il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. L’ancien latéral gauche de l’AS Monaco est donc inscrit sur le marché des transferts. Les choses ont commencé à bouger pour Ballo-Touré qui serait dans le viseur de Nice et de Nottingham Forest, qui recherchent un latéral gauche, selon Foot Mercato. Du côté niçois, l’accent était mis sur le joueur du Real Madrid Marcelo et celui d’Empoli, Fabiano Parisi. Mais la complexité de ces dossiers a poussé le club français à se retourner vers le Sénégalais plus abordable. Foot Mercato révèle que des contacts ont été noués avec l'entourage du joueur estimé à 5 millions d’euros. Quant à Forest, qui a perdu la piste Pervis Estupinan, il s’est penché désormais sur l’ancien Monégasque. En cas d’accord avec Nottingham, Ballo-Touré y retrouvera son coéquipier en équipe nationale, Cheikhou Kouyaté, qui a quitté Crystal Palace pour les Reds, il y a une semaine.

LOUIS GEORGES DIATTA