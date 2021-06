En marge d’un meeting organisé à Pikine, dans le cadre du maillage national de sa formation politique, le secrétaire général de la Synergie pour un développement durable S2D-Yonou Natangué, également directeur des Infrastructures aéroportuaires du Sénégal, a fait le point sur les objectifs de l’Etat dans le secteur aéroportuaire.

Notamment, le Programme de reconstruction aéroportuaire du Sénégal (Pras). Souleymane Ndiaye souligne qu’il a deux volets : la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un coût total de 100 milliards F CFA, et la mise en norme de huit autres aéroports que sont : Simenty, Bakel, Linguère, Podor, Cap-Skirring, Kolda, Kaolack et Sédhiou.

‘’Toutes les régions du Sénégal auront des aéroports modernes de la dernière génération. En termes d’infrastructures, je l’ai dit : je n’ai jamais vu, en Afrique et au niveau mondial, un président de la République qui entame, en même temps, la construction de 13 aéroports dans toutes les régions. Cela va générer beaucoup d’emplois dans ses phases construction, maintenance et gestion. On a signé avec une entreprise tchèque qui va travailler avec d’autres locales. Ceci va diminuer, et considérablement, l’émigration irrégulière’’, espère Souleymane Ndiaye.