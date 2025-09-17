La cérémonie de passation de service, entre Déthié Fall et la ministre de la Pêche, Fatou Diouf, et celle entre lui et la ministre de la Famille, des Solidarités et de l’Action sociale, Maïmouna Dièye, a eu lieu hier. Le nouveau ministre des Infrastructures dirige le département des Infrastructures maritimes et portuaires, et se charge des programmes nationaux tels que Puma, Promovilles et PUDC.

Déthié Fall entre en action. Hier s’est déroulée la passation de service entre lui et la ministre de la Pêche, Fatou Diouf, ensuite entre lui et la ministre de la Famille, des Solidarités et de l’Action sociale, Maïmouna Dièye.

En effet, la ministre de la Pêche, Mme Diouf, dirigeait également le département des Infrastructures maritimes et portuaires. Mais avec le gouvernement 2, ses compétences sont revenues à M. Fall, ministre des Infrastructures. Désormais, il assure la tutelle de la direction des infrastructures portuaires.

En outre, les programmes nationaux, à savoir le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) et le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), jusqu’ici des entités du ministère de la Famille et des Solidarités, sont transférés au ministère des Infrastructures.

‘’Nous mobiliserons toute l’énergie nécessaire dans la rigueur requise, dans la transparence attendue et en toute sévérité pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés’’, a déclaré le nouveau ministre Déthié Fall. ‘’Nous allons justement, dans la même veine avec nos nouveaux collaborateurs, travailler pour que les attentes des autorités soient le plus rapidement satisfaites’’, a-t-il ajouté concernant le secteur maritime et portuaire.

Il invite l’ensemble de ses collaborateurs à ‘’travailler 24 heures sur 24’’ : ‘’En physique, il est établi que si quelqu’un se trouve devant vous et que vous courez à la même vitesse, il est impossible de le rattraper. De la même manière, certains pays ont une longueur d’avance sur nous. Par conséquent, il faudrait que nos efforts soient beaucoup plus soutenus que les leurs pour pouvoir les rattraper ou les dépasser. Dans cette optique, tous ceux qui souhaitent travailler avec le ministère des Infrastructures doivent être prêts à travailler jour et nuit’’, a-t-il dit.

Solidarité et action sociale - Puma, Promovilles et PUDC

Le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé de renforcer ‘’la cohérence’’ de l’architecture gouvernementale, principalement dans le domaine des infrastructures. ‘’Il a été constaté un émiettement des interventions dans le domaine avec plusieurs structures relevant de ministères différents. Ce constat justifie pleinement le recentrage de l’ensemble des programmes et projets d’infrastructures dans un département unique, érigé en ministère des Infrastructures, confié à un homme d’expérience connu pour son engagement’’, a déclaré Maïmouna Dièye, félicitant Déthié Fall pour sa nomination à la tête de ce département stratégique.

‘’Votre désignation témoigne de la confiance du chef de l’État et du Premier ministre en vos compétences et surtout votre engagement. Je formule des prières pour que le Tout-Puissant vous accompagne dans votre lourde tâche, mais exaltante responsabilité au service du Sénégal et des Sénégalais’’, a-t-elle dit.

À l’en croire, le portefeuille du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a été renforcé, toujours dans son souci de cohérence, de performance et de gestion axée sur les résultats. Elle estime que les programmes d’équité territoriale, tels que le Programme d’urgence de développement communautaire, le Programme de modernisation des villes du Sénégal et le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, agissent comme des leviers stratégiques pour la concrétisation de la Vision Sénégal 2050. Ces initiatives, qui assurent la tutelle technique du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve (PRDC-VFS), sont des actions majeures pour la création de pôles territoriaux vivables et compétitifs, d’après la ministre.

‘’Sous notre tutelle, ils ont permis d’importants acquis : l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base, le désenclavement de nombreuses zones, le renforcement de la résilience des communautés rurales et périurbaines. Et dans ce registre, il me plaît de partager quelques exemples à titre illustratif’’, a-t-elle déclaré.

En effet, le PUDC a réalisé un linéaire total de plus de 17 000 km de pistes rurales pour améliorer la mobilité dans 854 villages, selon Maïmouna Dièye. Selon les informations qu’elle a fournies, le projet a également permis l’électrification de 1 172 villages, la réalisation de 361 systèmes hydrauliques pour desservir 2 017 villages en eau potable et le déploiement de 5 715 équipements de transformation post-récolte au profit des populations rurales.

Un autre programme a exécuté 249,86 km de voiries aménagées, 324 550 m² de pavage, 159 115 km de réseaux d’éclairage (soit 5 497 lampadaires), 13 260 m² d’aires de stationnement et 130 places de camions frigorifiques. Elle fait aussi part de 94 infrastructures scolaires construites (salles de classe, clôtures et blocs administratifs), 715 foyers de femmes livrés à Dakar, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Louga, Saint-Louis et Kédougou.

Concernant le Puma, Mme Dièye relève que ses interventions ont touché 191 communes frontalières sur les 238 ciblées, avec 514 infrastructures sociales de base réalisées (dotations d’équipements en santé, éducation, hydraulique, jeunesse, électrification). 369 localités ont été désenclavées par la construction de 367,43 km de pistes et de cinq ouvrages de franchissement ainsi que par la dotation d’équipements pour le transport fluvio-maritime.

Avec l’électrification de 174 localités, plus de 3 759 ménages en ont bénéficié. L’amélioration de la connectivité numérique et téléphonique dans les localités frontalières est aussi soulignée. Cela est dû à l’installation en cours de 50 PSAD, et ses résultats auraient constitué ‘’une base solide pour relever les défis encore réels’’. Il s’agit notamment de ‘’la réduction durable des inégalités territoriales par la mise en œuvre des politiques sectorielles pour accélérer la réalisation d’infrastructures de qualité avec une mise en place d’un dispositif performant d’entretien en vue de l’accès équitable aux services sociaux de base’’, selon Maïmouna Dièye.

Infrastructures portuaires

La ministre de la Pêche, Fatou Diouf, a profité de la cérémonie de passation de service pour présenter au ministre des Infrastructures les chantiers en cours en matière de construction, de réparation et d’entretien d’infrastructures. Elle lui a également exposé les perspectives et l’ambition du gouvernement de développer les infrastructures portuaires. ‘’Je lui ai parlé aussi de la nécessité d’avoir un traitement spécial pour Saint-Louis. Parce que, je ne cesse jamais de le répéter, Saint-Louis est une grande ville de pêche. Mais aujourd’hui, on n’a pas d’infrastructures dignes de ce nom. On n’a pas de quai de pêche agréé à Saint-Louis’’, a-t-elle renseigné.

Elle évoque également un projet de port en eau profonde au niveau du Sud. Elle compte collaborer avec le département désormais géré par Déthié Fall pour faire du pays un pôle régional en matière de logistique et d’infrastructures maritimes et portuaires.

Par ailleurs, Fatou Diouf a magnifié la nomination de Déthié Fall, saluant son parcours professionnel et politique. ‘’Naturellement, ce poste qu’il occupe, nous pensons que c’est quelque chose de très mérité. Et nous lui adressons nos félicitations, mais également notre soutien’’, a-t-elle déclaré, manifestant sa disponibilité à l’accompagner dans la mise en œuvre de ses missions.

