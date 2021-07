Le président Macky Sall a lancé, hier, les travaux de construction d’un futur hub touristique. Dénommé ‘Darktown’’, le projet sera un complexe de logement et de commerce bâti sur 180 000 m² avec la création de 2000 emplois.

Dakar va, d’ici trois ans, abriter l’une des plus hautes tours d’Afrique de l’ouest. Hier, le chef de l’Etat a procédé à la pose de première pierre du projet ‘’Darktower’’ sur l’ancien site du ministère des Infrastructures, au centre-ville de Dakar. Il a été conçu par l’architecte Abdel Kader Konaté. Les trois blocs prévus à 180 mètres de l’océan atlantique offriront une vue sur la mer du côté de la corniche ouest sur une superficie totale de 180 000 m². Le projet requiert un investissement total de 200 millions de dollars fait par des Canadiens, des Américains et des Chinois avec l’entreprise chinoise de construction ACCI.

Macky Sall explique : ‘’C’est un projet qui a été initié, il y a plusieurs années, avant mon accession à la magistrature suprême. Il a été prévu sur l’emplacement du stade Assane Diouf. Nous avons connu beaucoup de difficultés et de péripéties, mais des solutions ont permis de reprendre 1,5 hectare sur le périmètre de 2,5 ha. Donc, sur cette emprise, l’Etat a repris 1,5 ha en donnant un demi hectare pour l’extension de la mosquée omarienne et un hectare à la commune de Dakar - Plateau pour servir de terrain de football avec toutes les commodités pour la jeunesse de Dakar Plateau, plus particulièrement celle de Reubeus. L’État a dû rembourser ce 1,5 hectare qui a été repris au promoteur. Il s’agit d’un projet structurant que je soutiens, qui donnera un visage nouveau à Dakar. Ce sera la plus haute tour en Afrique de l’ouest, en attendant celles qui lui sont similaires’’.

A l’image des investisseurs étrangers, le président invite les partenaires sénégalais à s’engager dans le projet, non sans appeler les exécutants à un travail rapide et soigné.

‘’Un petit Dakar dans Dakar’’

D’une hauteur de 122 mètres, ce point culminant du Sénégal comptera deux tours d’appartements de 32 étages et un hôtel de 26 étages (492 suites). Il est également prévu des bureaux, un centre commercial et un ‘’sky garden’’ de 2300 m². ‘’Un petit Dakar dans Dakar’’, selon les promoteurs immobiliers qui promettent des appartements de luxe au cœur de la ville. L’objectif étant de faire de Darktower le repère de Dakar et un hub touristique et d’affaires. Ils espèrent pouvoir vendre tout le projet, avant même son achèvement.

‘’Darktower est un projet qui contribuera à changer l’image urbaine de Dakar. Je promets que nous construirons un bâtiment emblématique de renommée mondiale avec responsabilité et un travail méticuleux. Le Darktower sera le plus grand complexe du Sénégal composé de commerces d’hôtels et de logements. Il sera utilisé des technologies de construction et de conceptions avancées, des matériaux de construction de pointe pour la protection de l’environnement. Ce qui en fera un bâtiment très agréable à vivre. Nous apporterons d’énormes taxes et contribuerons au développement économique et social du Sénégal en plus de fournir des services créatifs. Je suis convaincu que les actionnaires amèneront davantage d’investisseurs au Sénégal. Notre projet sera une aubaine pour montrer l’attractivité du Sénégal aux autres investisseurs du monde entier’’, détaille pour sa part le Président du conseil d’administration de ACCI.

Il renseigne que pendant la phase de préparation du projet, des dizaines de Sénégalais ont été embauchés dans les domaines de la construction et de la supervision de l’outil de géologie. Après le démarrage, plus de 2000 emplois devraient voir le jour en matière de construction, de gestion immobilière, de sécurité et dans les services annexes.

