Le célèbre tradipraticien sur les réseaux sociaux a fait coffrer un commerçant du nom de B. C. Ndong. Il reproche au président de l’association And Taxawu domou rew mi de l’avoir traité de menteur et accusé d’avoir épousé deux femmes, le même jour.

Moustapha Dramé ‘’Yalla Kessé’’ est devenu célèbre par la magie des réseaux sociaux. S’étant senti diffamé, le tradipraticien a porté plainte contre un commerçant du nom de B. C. Ndong.

Selon le plaignant, le bonhomme en question, lors d’une émission, l’a traité de tous les noms d’oiseaux, en le comparant à d’autres guérisseurs qui ne sont pas de la même trempe que lui. Lors de son audition devant les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic), M. Dramé a soutenu que ce qui lui a fait le plus mal, est le fait M. Ndong, lors d’une émission, l’a accusé d’avoir épousé deux femmes, le même jour. Ce qui n’est pas vrai. D’après lui, ces propos tenus publiquement à son encontre sont une atteinte grave à son honneur et à sa dignité, d'autant plus que les vidéos ont été partagées par des milliers d'internautes sur TikTok.

Convoqué et entendu, B. C. Ndong a reconnu devant les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de la Dic, avoir prononcé les propos incriminés. Il a ajouté qu’en sa qualité de président de l’association And Taxawu domou rew mi, sa sortie entre dans le cadre de ses missions qui consistent à préserver les valeurs traditionnelles, morales et religieuses du pays. Car des charlatans comme Moustapha Dramé sont des acteurs qui influencent la société sénégalaise, à travers leurs mensonges qu'ils véhiculent sur les réseaux sociaux, tout au long de la journée.

Interrogé sur les preuves de sa déclaration concernant les épouses de M. Dramé, il a souligné avoir rapporté les propos que l’intéressé avait, lui-même, tenus lors d'une émission dans une télévision de la place. ‘’Je voudrais aussi souligner qu'une personne qui se réclame ‘Yalla Kessé’ ne doit pas se vanter d'avoir épousé deux femmes, dans une même journée. Concernant la publication de ces deux vidéos sur Internet, sachez que je n’en suis pas l’auteur. Il a l’habitude d’envoyer toutes les personnes en enfer, dans ses sorties, alors que l'enfer est du domaine de Dieu. Pour dire vrai, lorsqu'il m'a appelé au téléphone, il m'a directement menacé de m'envoyer en prison. N'eût été cela, j’étais dans les dispositions de lui présenter mes excuses. Je suis un disciple de Serigne Touba et mon éducation ne me permet pas de causer du tort à autrui. Concernant les partages des vidéos dont il parle, c’est faux, vu que je n'ai même pas de compte TikTok’’, a confié M. Ngom.

Il a été déféré au parquet, à la fin de sa période de garde à vue, pour les faits d’injures publiques et de diffamation.

CHEIKH THIAM