L’Afrique veut prendre part activement à la révolution numérique mondiale. The Cortex Hub a annoncé le lancement du MCP Hackathon Africa 2025, une initiative inédite qui vise à intégrer les langues, les cultures et les priorités africaines dans la prochaine génération d’intelligence artificielle.

De septembre à novembre, dans plus de quarante villes du continent, des développeurs, chercheurs, startups et étudiants se réuniront pour imaginer des solutions concrètes à partir du Model Context Protocol, un standard technologique émergent qui permet de fournir aux grands modèles de langage des informations structurées et adaptées aux contextes locaux. L’événement se clôturera par une présentation continentale à Cape Town les 11 et 12 novembre, au cours de laquelle les finalistes exposeront leurs projets devant un parterre d’investisseurs, d’incubateurs et de leaders technologiques venus du monde entier.

Pour les organisateurs, il s’agit d’un effort stratégique. En contribuant avec leurs langues, leurs systèmes juridiques et leurs priorités de développement aux serveurs MCP, les participants permettront à l’Afrique de préserver sa souveraineté numérique et de réduire sa dépendance aux technologies fermées. Les hubs locaux, répartis entre l’Afrique australe, de l’Ouest, centrale, de l’Est et du Nord, accueilleront les participants autour de bootcamps, de sessions de mentorat et de ressources techniques. Les domaines d’innovation ciblés incluront les télécommunications, la fintech, l’agriculture, la logistique et les services publics. L’objectif est de répondre à des besoins concrets, tels que l’accès des petits exploitants agricoles à des informations en temps réel, le renforcement des systèmes de paiement sécurisés ou encore la mise en place de plateformes logistiques pour le commerce transfrontalier.

Un prix total de 9 500 dollars récompensera les meilleures solutions. Le grand prix est fixé à 5 000 dollars, suivi de 3 500 dollars pour l’innovation exceptionnelle et de 1 000 dollars pour l’excellence d’exécution. Les lauréats bénéficieront également d’une visibilité unique lors d’AfricaCom, l’un des plus grands rendez-vous technologiques du continent. Andile Ngcaba, parrain de The Cortex Hub, résume l’ambition du projet : « Le Model Context Protocol est l’opportunité pour l’Afrique de passer de consommatrice d’IA à créatrice des standards qui la régissent. En programmant les serveurs MCP pour nos villes, les participants intégreront les contextes, cultures et priorités africaines au cœur même de l’évolution de l’IA ».

L’événement bénéficie du soutien de plusieurs partenaires majeurs, parmi lesquels TESPOK, Seacom, Mauritius Telecom, CSquared, Solcon Capital et Datacentrix. Leur engagement illustre une volonté commune de voir l’Afrique jouer un rôle de premier plan dans le futur de l’intelligence artificielle. Les inscriptions sont ouvertes et s’adressent aux développeurs, étudiants, chercheurs et startups désireux de participer à cette aventure panafricaine.

MAGUETTE NDAO