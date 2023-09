Inondations à Diourbel 

Les commerçants du marché Ndoumbé Diop de Diourbel sont affectés par les inondations depuis le mois d'août. "Ça fait un mois et 15 jours qu'ils vivent dans le calvaire et dans le désarroi. Les eaux pluviales ont submergé un nombre important de cantines du marché (le plus grand du département de Diourbel) sans oublier les étals", renseigne Frapp/Section Diourbel. Aussi, les camarades de Guy Marius Sagna sont-ils inquiets, car ces inondations menacent l'emploi de bon nombre de riverains.

"Toutes leurs économies sont à l’arrêt. Un phénomène qui impacte négativement l'avenir de ces jeunes et surtout l'économie de la ville. Ces commerçants payent 3 500 F CFA le mois pour ceux qui ont une cantine et 150 F CFA par jour pour ceux qui ont des étals dans les ruelles". Selon Frapp/Diourbel, ces inondations n'affectent pas seulement les commerçants de Ndoumbé Diop, mais tous les coins et recoins de Diourbel. "De Thierno Kandji à Keur Gou Magg, en passant par Keur Yelly, Keur Baye Laye Gaye et Keur Cheikh".

Face à cette situation, la section Frapp de Diourbel lance un appel aux autorités municipales, mais aussi vis-à-vis de l'Onas. "Le Frapp/Section Diourbel exige du maire de Diourbel de prendre ses responsabilités en travaillant avec les services techniques et le gouvernement du Sénégal pour régler une bonne fois pour toutes la question des inondations. Nous demandons à l'Onas de trouver des voies et moyens pour évacuer le plus rapidement possible les eaux pluviales qui bloquent l'économie de la commune".