Face aux inondations qui ne cessent de s'accentuer dans plusieurs quartiers de Kaolack, les rues ont été envahies par les populations qui réclament des solutions durables à cette situation devenue intenable. La gestion des inondations a, depuis le début de l’hivernage, été décriée à Kaolack sous diverses formes. Les habitants du quartier de Thiofack, qui disent avoir enregistré des morts dus à ces inondations, ont, eux, opté pour une marche de deux jours.

Les populations du quartier Thiofack de Kaolack ont envahi les rues à travers une grande marche de protestation pour réclamer l’assainissement de leur localité. Plusieurs centaines de manifestants n’ont pas manqué à l’appel. Une mobilisation pour dire stop aux difficultés liées aux inondations, lesquelles remontent à plusieurs années. En effet, selon Cheikh Rachid, chargé de communication de And Défar Thiofack, depuis 25 ans, ce quartier est laissé en rade par les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays.

Avec les fortes pluies qui se sont abattues, surtout en fin de saison dans le Saloum, le quartier Thiofack a plongé dans un désarroi dû au rejet des fosses septiques et au bouchage des égouts, ce qui fait que les rues et les habitations sont débordées d’eau. Une situation qui, selon Rachid, bouleverse la quiétude de tous les habitants du quartier Thiofack. Face à cette situation, les autorités administratives et municipales sont interpellées pour trouver une solution à ces difficultés.

« Nous sommes fatigués, nous ne demandons pas, nous réclamons une canalisation de notre cher quartier. C’est la seule manière d’évacuer les eaux de pluie. Des motopompes, on n’en a plus besoin », a lancé le chargé de communication de And Défar Thiofack. Sans quoi, les manifestants ont promis de passer à une autre phase de leur lutte, qui consiste selon eux à enclencher une croisade plus intense afin d’obtenir gain de cause. En tout état de cause, les populations de ce quartier de Kaolack, situé à proximité de Médina Baye, sont déterminées à exiger des solutions à leurs problèmes.

Du côté des femmes, Kania Wagne, porte-parole des femmes de la localité, explique combien le problème des inondations hante leur tranquillité. En effet, dit-elle, chaque année, les eaux de pluie engloutissent des maisons et tout ce qui s’y trouve. Faute de solution, la stratégie consiste à déplacer les bagages sur les terrasses pour les sauver avant le début de l'hivernage. « Nous n'avons pas d'espace pour cuisiner, pas d’eau, ni de courant », a-t-elle déploré. Le comble dans cette situation est que, selon elle, des personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Ce que les manifestants jugent inacceptable dans un État.

Dès lors, des solutions sont attendues par ces habitants du quartier Thiofack qui disent avoir regretté d’avoir voté pour le nouveau régime et l'actuelle équipe municipale.

En effet, ils estiment que la situation était plutôt tenable sous l'ancien régime et les autorités municipales déchues lors des dernières élections municipales. Très remontés contre leur maire, ces manifestants ont promis un échec au maire de Kaolack lors des élections municipales à venir. « Qu'il lui plaise ou non, il va quitter le fauteuil municipal. Nous l'avions élu et c’est à nous de le démettre pour installer un nouveau maire soucieux de nos problèmes », ont-ils déclaré en s’adressant au maire de Kaolack.

D'après Pape Macoumba Ndoye, président de la commission jeunesse du quartier, les autorités ont intérêt à résoudre leurs difficultés. « Notre maire est le plus incompétent dans l'histoire de Kaolack, il est à l'origine de cette situation car, s'il avait mené une politique d’assainissement, on n’en serait pas là », a affirmé M. Ndoye, qui promet également un échec du maire en 2027, si toutefois il brigue à nouveau la mairie.

Les promesses non tenues du ministre de l’Hydraulique

Le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a été l'absent le plus présent à cette marche de protestation en ce sens qu’il a été interpellé par tous les intervenants. Pape Macoumba rappelle que M. Dièye avait promis, lors de sa première visite à Kaolack, de trouver une solution à ces inondations. « Le ministre de l'Hydraulique m’a dit personnellement que nous aurions une canalisation dès l’année prochaine et le délai est révolu sans qu'il ait respecté ses engagements », a rappelé Pape Macoumba, qui soutient que Kaolack est une région comme toute autre. Selon lui, les milliards de nos francs injectés dans d’autres régions pour la gestion des inondations devraient aussi être investis à Kaolack.

Tout de même, retenons que depuis plusieurs semaines, les manifestations ne cessent de s'accroître à Kaolack, dénonçant ainsi la gestion « catastrophique » des inondations par le maire qui, aussi bien par lui-même qu'à travers ses services, livre un discours niant les allégations et affirmant que l’équipe municipale travaille pour la gestion de ces inondations. Tout compte fait, c'est un secret de Polichinelle que de dire que les inondations font partie du décor des quartiers de Kaolack. Certaines populations les dénoncent à travers des émissions radio ou via des sites d'informations locaux, tandis que d’autres ont pris l'option des marches de protestation, comme à Thiofack où, pendant deux jours d’affilée, les populations ont envahi les rues.

De plus, la gestion de la mairie est plus que jamais décriée par les Kaolackois. Le maire de Kaolack semble perdre de sa popularité et la quasi-totalité des segments de la vie active peinent à ressentir un changement depuis son accession à la mairie, avec une majorité écrasante face au candidat de l'APR, Modou Ndiaye Rahma. Il faut noter que même si l’équipe municipale soutient le contraire, de nos jours, les marchés, les groupements de femmes, les organisations d'artisans, les ASC et l’écrasante majorité des Kaolackois n’accordent plus de crédit à l’équipe municipale.

D’ailleurs, le maire de Kaolack, dans une de ses sorties, avait clairement indiqué qu'il ne participerait pas aux prochaines élections municipales.

BACHIR KANE