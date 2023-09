Inondations en Libye

La Libye est frappée par de terribles inondations qui ont déjà fait plus de 5 000 morts. Cette calamité a fait réagir le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. ‘’ Au nom du groupe de la Banque africaine de développement, j’adresse nos plus sincères condoléances aux communautés touchées par la tempête méditerranéenne Daniel en Libye.

Cette tempête a causé d’importantes pertes en vies humaines et une dévastation généralisée, notamment dans la ville de Derna qui a été la plus touchée. La Libye est une nation déjà confrontée à de nombreux défis. L’escalade du nombre de morts, qui avoisinerait désormais les 5 300 et des 10 000 personnes disparues — en raison de l’effondrement des barrages en amont — souligne de manière poignante la nécessité d’une reconstruction urgente pour protéger les vies et garantir les moyens de subsistance’’.

Ce constat fait, le DG invite la communauté internationale du développement à s’unir pour aider la Libye à accélérer le redressement et la reconstruction des régions touchées. À ce propos, il déclare : ‘’Le groupe de la Banque africaine de développement fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les communautés libyennes aux prises avec cette tragédie.’’