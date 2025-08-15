Inondations Touba

Le chef de service de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) de Touba-Mbacké, Moustapha Rahim Wilson, a assuré mercredi que la situation des inondations dans la commune de Touba est sous contrôle, grâce au bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement.

‎”Le niveau est sous contrôle et la station de pompage de Nguélémou fonctionne correctement, ce qui nous permet d’évacuer toutes ces zones”, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS, au quartier Nguiranène. ‎‎La situation était difficile, mais grâce au dispositif de pompage, plusieurs zones ont été libérées des eaux pluviales, selon M. Wilson.

Il a souligné que le système d’évacuation ‎des quartiers Nguiranène et Niari Cafétéria dépend du bassin de Nguélémou, dont les débordements sont souvent à l’origine du refoulement des eaux.

‎Le chef du service de l’Onas a présenté ses excuses aux populations impactées par ces désagréments et assuré de la mobilisation de ses équipes pour soulager les habitants.‎ ‎”Si toutes les stations fonctionnent à plein régime et que la ville n’est pas confrontée à de fortes pluies répétitives, la situation restera gérable”, a assuré Moustapha Rahim Wilson, selon qui la situation est également sous contrôle à Keur Niang.