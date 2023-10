Inquiétudes ONG

Pfane (acteurs non étatiques, dont associations et syndicats) a interpellé, dans une lettre dont ‘’EnQuête’’ détient une copie, le nouveau ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba. ‘’Nous vous adressons cette présente pour nous inquiéter des problèmes et lourdeurs liés à l’approbation des programmes d’investissement et au fonctionnement des commissions. Conformément aux dispositions régissant les interventions des ONG au Sénégal, notamment le nouveau décret 2022-1676 que nous avons discuté pendant de longs mois avec les autorités centrales et déconcentrées pour améliorer de manière significative le cadre d’intervention et réduire les délais d’examen des programmes d’investissement et des demandes d’agrément, l’État doit respecter un délai de deux mois au maximum pour leur approbation’’’, ont-ils écrit.

‘’Dans les circonstances actuelles, la signature des programmes d’investissement de plusieurs ONG déjà approuvés par la commission attend depuis plus de six mois. Ce retard considérable et sans explications malgré de multiples relances, cause aux ONG des préjudices incommensurables, notamment dans la conduite de leurs actions au bénéfice des populations. Au demeurant, il rend la plupart de ces programmes d’investissement caducs alors que les ONG concernées ont mis des mois à attendre l’examen de ces programmes d’investissement.

Les répercussions sont ressenties également au niveau de l’image du Sénégal à l’extérieur, plusieurs ONG ayant leur siège à l’étranger et rendant compte à leurs mandants’’, alertent-elles. Ainsi, ‘’les ONG souhaiteraient, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau décret, dans un esprit vraiment partenarial, voir enfin se tenir le Conseil stratégique, instance devant permettre des discussions sur les priorités de l’État et l’emboitement des actions des ONG avec les politiques publiques. Ce cadre stratégique est indispensable pour poser et suivre les diligences nécessaires et pérennes pour une contribution encore plus efficace à côté de l’État aux efforts de développement communautaire’’.