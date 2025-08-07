Publié le 7 Aug 2025 - 14:18
INSÉCURITÉ À THIÈS  

Le maire Babacar Diop tire la sonnette 

 

La ville de Thiès est frappée par une montée inquiétante de l’insécurité. Agressions, meurtres, cambriolages : les faits divers se multiplient et plongent les habitants dans un climat de peur croissant. Face à cette situation, le maire, Dr Babacar Diop, a décidé de hausser le ton et d’alerter les autorités compétentes.

 

Ce mardi 5 août, l’édile de Thiès s’est rendu à Darou Salam pour présenter ses condoléances à la famille de Ndoumbé Ndiaye, une mère de famille de 41 ans sauvagement tuée, alors qu’elle se rendait au marché. Très ému, le maire a profité de cette visite pour dénoncer publiquement la dégradation du climat sécuritaire dans la capitale du rail.

‘’Thiès devient dangereuse. Il faut que cela cesse !’’, a-t-il martelé, évoquant plusieurs drames récents qui ont choqué l’opinion : un vendeur de conteneurs agressé à son domicile et délesté de 7 millions F CFA ou encore un jeune conducteur de moto brûlé vif près du lycée Malick Sy.

Pour le Dr Diop, ces événements ne doivent pas être banalisés. Il annonce qu’il va saisir officiellement le directeur général de la Police nationale (DGPN) afin d’exiger un renforcement du dispositif sécuritaire. Avec près d’un demi-million d’habitants, Thiès ne compte que deux commissariats et trois postes de police – un maillage jugé largement insuffisant.

Le maire pointe également du doigt un déficit de coordination entre la police et la gendarmerie, notamment dans les zones périphériques qui relèvent d’autres juridictions administratives, mais qui dépendent économiquement et socialement de Thiès. Pour y remédier, il propose la création de polices d’arrondissement, l’implantation de nouveaux postes de police, une intensification des patrouilles ainsi que la mise en place de comités de vigilance citoyenne.

Autre levier évoqué : l’éclairage public. Selon le Dr Diop, ‘’l’obscurité est un facteur aggravant de l’insécurité’’. Il rappelle que Darou Salam, quartier fortement touché, a été le premier à bénéficier d’un programme d’éclairage initié par la mairie. Mais pour lui, cela ne suffit pas : il plaide pour une politique globale de sécurisation de l’espace urbain, incluant la création d’espaces de loisirs, le renforcement de la vie sociale et l’accompagnement des jeunes.

Enfin, le maire n’élude pas la question sensible des flux migratoires. Il note que Thiès accueille de nombreux migrants en situation de précarité, souvent venus de pays en crise. Une situation qui, si elle n’est pas encadrée, pourrait, selon lui, créer de nouvelles tensions.

Il appelle à une mobilisation générale pour enrayer la spirale de l’insécurité. ‘’La sécurité est une responsabilité partagée. L’État doit prendre ses responsabilités, mais les citoyens aussi’’, conclut le maire.

Ndeye Diallo ( Thiès)  

Section: 
social
USURPATION DE FONCTION : Mamadou Mballo Ndiaye condamné à trois mois avec sursis
EN DÉTENTION PRÉVENTIVE DEPUIS 2022 POUR PÉDOPHILIE : Khadim N., un maître coranique, bénéfice d’une liberté provisoire
SALON INTERNATIONAL DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA DIASPORA AFRICAINE (SIDIA) Un événement qui réunit la construction, l’agriculture et l'industrie
PROJETS DE LOI SUR LES LANCEURS D’ALERTE ET L’ACCES A L’INFORMATION Vers une gouvernance transparente
AUTONOMISATION DES FEMMES À KANEL : Rougui Bocoum, une force au service de ses pairs
CRISE JUDICIAIRE : L’entente Sytjust-UNTJ suspend sa grève
Dispositif Sonatel Touba
Trafic de drogue dure aux almadies
Tentative de meurtre
POSTE DE SANTÉ DE DAHARATOU (KIDIRA) : Là où un tricycle défectueux sert d'ambulance
LE ‘’TOUR DE MBOSSÉ’’ À KAOLACK : Un rite au grand mystère
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS : Six cents quarante-trois kilos de cocaïne saisis à Rufisque
POUR UN DEMI-COMPRIMÉ D’ECSTASY : Khadidiatou et Bamba condamnés respectivement à 15 jours et 6 mois de prison
LINGUERE - RANÉROU 1 000 ha de terres dégradées restaurées
NICE : Guessand à Aston Villa pour 35 M€ !
PLAN DE REDRESSEMENT : Le foncier, nouvelle vache à lait
GRÈVE DES TRAVAILLEURS DE LA JUSTICE : Le barreau alerte sur les dérives d’une justice à l’arrêt
Grand-Yoff – onze individus interpellés
Trafic de faux médicaments
FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS La SU met fin aux agissements de 5 personnes