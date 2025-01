L’adéquation entre la formation et l’insertion professionnelle est un enjeu crucial pour le Sénégal. Dans un pays où le chômage, en particulier celui des jeunes, reste élevé, il est impératif de renforcer les liens entre les systèmes éducatifs, de formation professionnelle et le marché du travail. L’absence de cette adéquation freine l’employabilité des jeunes et le développement économique national.