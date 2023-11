Interdictions

Encore un arrêté du préfet portant interdiction temporaire de circulation de motos dans le département de Dakar. ‘’Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar, le vendredi 17 novembre 2023, de 6 h à minuit’’, motive Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye. ’’Les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires ne sont pas concernés.

Pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles le justifient. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’, ajoutent-ils. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, également pour des raisons de sécurité, a publié un arrêté portant interdiction temporaire de vente de carburant au détail. ‘’Il est interdit sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant au détail du vendredi 17 au jeudi 30 novembre 2023.

L'interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs’’, lit-on dans la note. ‘’Par dérogation aux dispositions de l'article premier, la vente de carburant, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les préfets de département. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’, annonce M. Sall.

En outre, ‘’les préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque, le commissaire central de Dakar, Chef du Service régional de la Sécurité publique, le commandant de la Légion de gendarmerie de Dakar, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera", lit-on dans le document. Pour rappel, des forces vives regroupées autour de Lacos envisagent de faire une manifestation pour la libération d’Ousmane Sonko et pour ‘’la liberté et la démocratie’’ ce jour.