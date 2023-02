Il y a quelques jours, les limiers de la Brigade régionale de stupéfiants de Fatick ont arrêté cinq personnes, dont quatre hommes et une femme qui ont été surpris avec 761 pilules d’ecstasy.

Il a fallu aux limiers de la Brigade régionale de stupéfiants de Fatick dix jours pour boucler l’affaire de saisie de 761 pilules de drogue dite ecstasy. L’affaire a été discrètement gérée par les éléments de cette entité de la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis).

Selon nos informations, le 3 février dernier, au cours d’un contrôle qui entre dans le cadre de leurs missions de sécurisation des personnes et de leurs biens, ils ont interpellé le nommé O. Cissé. Puisqu’il était suspect, il a fait l’objet de fouilles minutieuses de ses objets personnels. Ce qui a permis aux limiers de trouver dans sa sacoche quatre cornets de chanvre indien. Mieux encore, selon nos informations, ils ont trouvé dans ses parties intimes 60 pilules d’ecstasy. Une enquête a alors été ouverte.

Au début, le suspect n’a pas voulu être coopératif. Au fil du temps et au regard des preuves contre lui, il a changé d’avis. Ainsi, il a dénoncé, face aux enquêteurs, un certain Ousmane qui était en ce moment en Gambie, mais qui était sur le point de regagner le Sénégal.

Munis de cette information, les éléments de la Docrtis ont mis sur pied un dispositif très discret. Ce qui leur a permis de mettre le grappin sur la personne dont leur parlait O. Cissé. Il a été interpellé une fois au Sénégal. Lors de son arrestation, selon nos interlocuteurs, les policiers ont trouvé par-devers lui une quantité de 195 pilules de drogue. Il les avait cachées dans des pots de chips.

Son fournisseur, qui l’attendait du côté de Karang, après qu’il avait passé une commande, a lui aussi été interpellé, à sa grande surprise. Son arrestation a permis de constater qu’il était en possession de 293 pilules cachées dans son caleçon. Cette capture a permis aussi de mettre la main sur un couple gambien dont la femme avait caché dans ses sous-vêtements 99 pilules et l’époux 114 dans son sac à dos. Ils répondent aux noms d’O. Diop et A. Bousso.

Selon nos informations, l’enquête a permis de savoir qu’ils se ravitaillent en Gambie pour écouler leurs marchandises au Sénégal. Leurs clients s’activent dans le monde du showbiz à Dakar, ont indiqué nos sources. Il ressort aussi de l’enquête que la bande était bien organisée.

En effet, renseignent nos interlocuteurs, O. Diop était le cerveau de la bande, Ousmane C. son bras droit, la dame A. Bousso comme passeur pour traverser la frontière, L. Cissé le livreur et O. Cissé le convoyeur.

Hier, aux termes de leur période de garde à vue qui a duré 10 jours, cette bande de cinq personnes a été déférée au parquet. Les limiers de la Brigade régionale de stupéfiants de Fatick leur reprochent les délits d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

Leur face-à-face avec le procureur près le tribunal de grande instance de Fatick n’a pas duré longtemps. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier, après leur déferrement. Le juge chargé de cette affaire a ouvert une instruction. Ce qui lui permettra d’avoir plus de temps pour poursuivre l’enquête.

À propos de l’ecstasy

L'ecstasy est une drogue illégale dans tous les pays du monde. Largement répandue depuis quelques années, elle est également connue sous le nom de MDMA. En plus d'être hors-la-loi, les consommateurs d'ecstasy s'exposent à une multitude de dangers. Elle est considérée comme une drogue dure, du fait de ses effets sur le cerveau et des risques qu'elle engendre sur la santé. Elle est la deuxième drogue la plus consommée parmi les 18-25 ans, après le cannabis et devant la cocaïne. Elle est particulièrement présente dans le monde estudiantin.

CHEIKH THIAM