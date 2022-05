Les militants du Parti démocratique sénégalais (PDS) des fédérations de Ziguinchor, d’Oussouye et de Bignona, qui faisaient face à la presse, ce samedi, à Ziguinchor, ont décidé de prendre leurs responsabilités, devant l’histoire, pour ‘’dénoncer vigoureusement l’injustice, la discrimination, le manque de respect et la non-considération dont ils font l’objet de la part de la direction de leur parti. Selon Toussaint Manga et ses camarades, une succession d’événements et de décisions démontrent à suffisance qu’il y a une volonté manifeste de saborder le parti dans la région de Ziguinchor et de liquider politiquement ses responsables. Les investitures en direction des élections législatives en sont la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

En effet, le PDS s’est retrouvé, sur les cinq candidats à pourvoir, avec zéro investi au niveau des départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor. Seul Toussaint Manga a été investi à la 31e place au niveau national de la coalition Wallu. ‘’Il s’agit d’une humiliation, d’une insulte faite aux militants et responsables de toute la région. Nous sommes la seule région qui n’a aucun candidat au niveau départemental. Nous sommes la seule région qui a un seul candidat au niveau national, mais logé au-delà des 30 premiers investis. Nous ne pouvons pas l’accepter’’, a-t-il déploré le député Toussaint Manga.

Il a rappelé que lorsqu’il s’est agi du parrainage, ils se sont investis comme tout le monde. Mieux, ils font partie des parrainages qui ont été sélectionnés parmi les sept régions pour valider la liste Wallu. Toussaint Manga et ses camarades estiment que cette situation a été faite à dessein, pour liquider les responsables politiques de la région.

C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de se désengager de tout accord qu’il y a eu entre Wallu et Yewwi Askan Wi à Ziguinchor. S’estimant exclus de toute participation électorale dans la région, les responsables et militants du Parti démocratique sénégalais de Ziguinchor ont décidé de prendre leurs responsabilités pour laver l’affront à la hauteur du coup politique.

Selon eux, la responsabilité de leur directoire de campagne est entièrement engagée. ‘’C’est elle qui a été mandatée pour aller signer des accords d’alliance. Lorsqu’on parle d’alliance, cela veut dire que vous devez faire le maximum pour aller ensemble. Maintenant, oui, on nous dira qu’à Ziguinchor, c’est Yaw qui a gagné. Nous sommes d’accord. À Dakar, c’est aussi Yaw qui a gagné, mais la coalition Wallu a pu négocier un candidat comme à Keur Massar, à Guédiawaye, à Mbacké, etc. Pourquoi nous devons faire l’exception dans tout le pays ?’’, fulmine Toussaint Manga, non sans relever qu’à Ziguinchor, on a donné l’impression que les militants n’en valaient pas la peine et qu’ils étaient inutiles. Alors que si l’on fait le calcul des élections passées, le nombre de voix que le parti a obtenues à Ziguinchor peut être utile à toute coalition.

À la question de savoir s’ils vont donner leurs voix à une autre coalition, Toussaint a répondu que le moment venu, ils donneront clairement la réponse politique qui sied. ‘’Attendez-vous à tout’’, a-t-il indiqué.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)