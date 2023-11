Ismaila M. Fall 

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris part à la 44e Conférence ministérielle de la Francophonie qui s’est tenue à Yaoundé, les 4 et 5 novembre 2023. Lors de son discours, Ismaila Madior Fall a magnifié le travail de l’organisation et s’est engagé à accompagner les efforts de la patronne de l'organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour laquelle le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a consenti une contribution volontaire pour permettre d'équilibrer son budget 2023.

"Je salue la nouvelle programmation 2024-2027 qui est le résultat des efforts du Secrétariat général visant à moderniser l'OIF afin de la rendre plus transparente et la doter d'un mode d'intervention plus efficace et plus pertinent. Par le resserrement des projets, la programmation 2024-2027 permet d'avoir une action plus ciblée avec un impact réel. Cela apportera à l'OIF plus de visibilité et une plus grande appropriation par les populations. Le nouveau barème de contribution est assurément une avancée salutaire permettant ainsi à notre organisation de se doter davantage de moyens plus prévisibles pour prendre en charge les programmes en direction des populations de notre espace", a déclaré le ministre.