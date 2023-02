Le ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations était en visite, avant-hier, dans le département de Keur Massar. Selon Issakha Diop, cette visite avait pour but de constater l’état d’avancement des projets en matière de lutte contre les inondations, dans le cadre du Programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (Progep 2). Selon lui, avec le Progep 2, une dizaine de bassins de rétention et d’autres infrastructures ont été érigés.

‘’L’état d’avancement des travaux est très satisfaisant et nous espérons d’ici l’hivernage pouvoir réceptionner l’essentiel des infrastructures prévues pour cette année. Pour le besoin d’Aladji Pathé, le préfet s’est saisi de la question et des dispositions seront prises pour le démarrage des travaux du bassin qui sera un grand ouf de soulagement pour la population de cette zone qui est très impactée par les inondations. Concernant les autres aspects liés aux occupations, le préfet a pris toutes les diligences pour permettre aux entreprises de démarrer les travaux. En termes de budget, la partie du BCI d’un coût de 15 milliards a été déjà exécutée en 2020.

Les infrastructures qui devraient prendre ce budget sont terminées au grand bonheur des impactés. Pour la deuxième partie avec le financement de la Banque mondiale d’un coût de 82 milliards FCFA, le constat est que les entreprises sont sur le terrain et les travaux avancent à grands pas. Nous avons effectué des réunions, afin que les entreprises puissent presser le pas avant l’arrivée de l’hivernage. Nous lançons un appel dans ce sens pour la mobilisation de tous les acteurs, afin qu’on puisse terminer les travaux avant le mois de mai’’, a indiqué M. Diop.