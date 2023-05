Dans le cadre de son programme 2023, la Jeune chambre internationale (JCI) Dakar Alliance a organisé un forum dénommé "Entrepreneuriat et inclusion financière", ce samedi 29 avril 2023, en partenariat avec le Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (GIM-UEMOA). Ledit forum avait pour thème “Inclusion financière : défis et opportunités entrepreneuriales dans l’UEMOA’’.

Il a été ponctué par la tenue d’importants panels qui ont trait à l’inclusion financière. Dans cette dynamique, la présidente exécutive 2023 de la JCI Dakar Alliance, Mme Ruth Z. Yadiam Hounnou, a indiqué en ce sens que la tenue de ce forum sur l’inclusion financière revêt un cachet particulier et a trait à la stratégie nationale relative à l’inclusion financière. "Il est donc important de vulgariser ladite stratégie à l’endroit des jeunes qui constituent la relève.

C’est pourquoi la JCI Dakar Alliance a trouvé opportun d’organiser ce forum comme cadre d’échanges pour que toutes les structures qui sont concernées par cette stratégie puissent discuter avec les jeunes de tous les contours afin de voir ensemble ce qu’ils pourront faire pour bénéficier de toutes les opportunités. Le forum a réuni toutes les structures étatiques et privées.

À travers les panels, elles vont présenter aux jeunes présents toutes les opportunités de l’inclusion financière", a-t-elle dit. Abondant dans le même sens, la directrice de Kajou Sénégal et marraine de la JCI Dakar Alliance a confié que le forum est plus qu’opportun et est en droite ligne avec leur programme dédié à l’entrepreneuriat et l’éducation financière. Il veut d’abord imposer aux jeunes un changement de conscience, mais également les inciter à assumer leur statut d’entrepreneurs.