Sur initiative du ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour, les jeunesses républicaines se sont réunies, hier, pour organiser la défense contre Ousmane Sonko et ses alliés. Ils ont, à cette occasion, annoncé la mise en place d’unités d’opération et de veille pour sécuriser les quartiers.

À la veille de ce qu’il est convenu d’appeler le giga meeting initié par la coalition Yewwi Askan Wi et qui va se tenir ce jour, l’arène politique est en ébullition. Du côté de la majorité, on bande les muscles et promet de faire face.

Hier, c’était le grand raout de la crème des jeunesses républicaines de Dakar, sur initiative du ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour. Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, elles ont annoncé la mise en place ‘’d’unités d’opération et de veille pour la sécurisation de leurs quartiers pour parer à toutes les éventualités’’. L’objectif, selon les amis de Pape Malick, est de faire face, partout sur le territoire, aux velléités de semer le chaos orchestré, d’après eux, par Ousmane Sonko et ses alliés.

À en croire le ministre de la Jeunesse, le président de Pastef/Les patriotes n’est mû que par une volonté politicienne et il n’hésite pas à user de la manipulation pour ériger certains citoyens en boucliers pour se soustraire des affres de la justice. D’ailleurs, fait-il remarquer, ‘’s’il est condamné, nous allons déclarer le 16 mars journée de lutte contre le mensonge et la délation. Parce que la nouvelle configuration de la population politique nationale a fait émerger un leader politicien émargeant à la page du populisme et dont le discours politiste interpelle autant qu’il inquiète par sa légèreté et par son caractère manipulateur’’.

De l’avis du ministre Pape Malick Ndour, ce serait ‘’un devoir civique que de reconnaître (à l’opposant) cette spécialité et de sauver la jeunesse des griffes d’un tel névrosé politique dont le discours achoppe toujours sur des contrevérités’’.

Pour lui, il y a un réel abus de la part de l’opposant radical qui se croit tout permis depuis les événements de mars 2021. ‘’Le leader de Pastef, dénonce M. Ndour, est comme un chien affamé qui tient un os. À chaque rendez-vous avec la justice, il active une raison de marcher. Vil égoïsme manipulateur d’un homme qui enrobe ses soucis bassement crypto-personnels dans une mobilisation des masses pour lui servir de bouclier. Pour veule qu’il soit, son procédé semble tenir la route par un discours où il se donne en victime expiatoire pour mieux concerner une jeunesse embrigadée par le mensonge’’.

D’après Pape Malick Ndour, cela a malheureusement jusque-là marché auprès de certains jeunes et Sonko n’hésite pas à s’en servir au péril de l’intégrité physique et vitale de ces masses populaires. ‘’C’est comme ça et seulement ça qu’il faut lire son appel à manifester à la veille de son procès contre Mame Mbaye Niang et non comme la volonté patriotique d’un leader soucieux de la vitalité citoyenne d’une nation. Aussi ferme doit être l’engagement de cette masse républicaine contre un présumé violeur de femme et un fieffé violeur des lois, pour que sauves soient notre nation, sa démocratie et ses institutions’’, peste le jeune ministre.

Mor AMAR