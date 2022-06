L’accord de partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le Comité national olympique et sportif (Cnoss) signé, hier, permettra de mobiliser la communauté éducative autour des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar-2026, et de favoriser le retour du sport à l’école.

La communauté éducative ne doit pas rester en marge des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). C’est dans le but de l’impliquer à ce grand événement sportif que le ministère de l’Éducation nationale et le Comité national olympique et sportif (Cnoss) ont signé, hier, un accord de partenariat. Pour relever le double défi d’une ‘’organisation réussie et irréprochable et d’une participation positive avec l'atteinte de performances sportives de haut niveau’’, le ministre de l’Éducation nationale a rappelé la nécessité d’un engagement de ‘’tous les citoyens’’.

‘’Notre collaboration nous permettra de mobiliser les acteurs de l’école autour des JOJ Dakar-2026’’, a déclaré Mamadou Talla.

Pour sa part, le président du Cnoss s’est réjoui de la mise en place d’un tel cadre de collaboration qui constitue, à ses yeux, un moyen ‘’d’embarquer toute la communauté éducative du pays dans la préparation de cet événement inédit en Afrique et au Sénégal’’. ‘’Le partenariat entre la communauté sportive et la communauté éducative contribue ainsi à semer les germes d’un héritage tangible des JOJ-2026. Il permet, en effet, le meilleur investissement possible, celui sur la jeunesse’’, est convaincu Mamadou Diagna Ndiaye.

Au-delà de la mobilisation des acteurs de l’éducation autour des JOJ, cette convention permet de jeter les bases d’un retour du sport à l’école dont le ministre de l’Éducation nationale appelle de tous ses vœux. La pratique du sport à l'école, a-t-il indiqué, doit être ‘’un puissant levier pour la socialisation de nos élèves, afin de faire d’eux des hommes accomplis prêts à s’investir dans le développement économique et social de notre pays’’. Le sport à l’école doit servir aussi à maintenir les apprenants parmi lesquels certains ont quitté les établissements scolaires ‘’pour espérer une carrière sportive hypothétique dans les centres de formation ou autres écoles de sport’’.

Pour le président du Cnoss, ‘’l’accès à une éducation par le sport de qualité qui préserve la santé permet d'encourager les élèves et les parents à adopter un mode de vie sain et actif et contribuer au développement de l'estime de soi’’.

LOUIS GEORGES DIATTA