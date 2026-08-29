Publié le 29 Aug 2026 - 15:09
JOJ DAKAR 2026

Les travaux du terrain du Terminus 54 à l’arrêt

 

La commune de Keur Massar Nord dégage sa responsabilité et interpelle la DGSCOS sur l’arrêt forcé du chantier

 

Les travaux d’aménagement du terrain synthétique du Terminus 54, à Keur Massar Nord, destiné aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, sont à l’arrêt. La commune de Keur Massar Nord a fait part, ce vendredi 28 août, de sa préoccupation face à cette situation, tout en dégageant sa responsabilité quant à un éventuel retard dans la livraison de l’infrastructure.

Dans une note d’information, la municipalité explique avoir mis à la disposition de l’Agence de développement municipal (ADM), dans le cadre des préparatifs des JOJ, un site présenté comme appartenant exclusivement à la commune. D’importants travaux d’installation d’un terrain synthétique y avaient été engagés en collaboration avec la municipalité.

Mais le chantier a récemment été interrompu. Selon la commune, le Commandant de la Brigade zonale de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DGSCOS) a procédé à « l’arrêt forcé » des travaux. Face à cette situation, la commune de Keur Massar Nord entend prendre ses distances avec les conséquences éventuelles de cette interruption. Elle « dégage entièrement sa responsabilité » concernant le retard qui pourrait en découler dans la livraison de l’ouvrage.

La municipalité décline également toute responsabilité concernant les conséquences directes ou indirectes susceptibles d’affecter le calendrier et le bon déroulement des Jeux olympiques de la jeunesse.

La commune annonce par ailleurs son intention de saisir officiellement la DGSCOS afin que celle-ci lui communique, « s’il existe », le litige ou la plainte justifiant l’arrêt des travaux.

La DGSCOS interpellée

Dans sa note, la municipalité va plus loin et indique que la DGSCOS sera tenue pour « entièrement responsable » des désagréments, préjudices et dysfonctionnements que l’interruption du chantier pourrait occasionner à cet événement d’envergure internationale. Pour l’heure, la commune ne précise pas les raisons ayant conduit à l’arrêt du chantier et indique vouloir obtenir des explications de la DGSCOS.

Cette situation intervient alors que les préparatifs des JOJ Dakar 2026 se poursuivent et que les infrastructures sportives constituent un enjeu majeur dans l’organisation de l’événement. À ce stade, la commune de Keur Massar Nord affirme avoir mis le site à disposition de l’ADM et conteste implicitement toute responsabilité dans l’interruption du chantier. Reste à connaître les motifs avancés par la DGSCOS pour justifier l’arrêt des travaux.

 

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economie
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