Publié le 19 Aug 2026 - 14:10

Indicateurs économiques de L’ANSD

 

 . Au deuxième trimestre 2026, il a progressé de 1,4 % par rapport aux trois premiers mois de l’année, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des matériaux de construction, du coût de la main-d’œuvre ainsi que des moyens de gestion. Comparé au deuxième trimestre 2025, le coût de construction des logements neufs s’est accru de 0,7 %. La tendance est également haussière dans le secteur des bâtiments et travaux publics.

Les coûts de construction y ont progressé de 1 % entre le premier et le deuxième trimestre 2026. Cette évolution est portée par le renchérissement de la construction des bâtiments, estimé à 1,4 %, et celui des ouvrages de génie civil, qui atteint 1,1 %. Les travaux spécialisés suivent, en revanche, une trajectoire différente. Leurs coûts se sont contractés de 0,6 % au cours de la période étudiée. Dans le secteur des télécommunications, les prix des services de téléphonie mobile sont restés globalement stables au deuxième trimestre 2026.

...Cette pause intervient après deux baisses successives : 5,3 % au quatrième trimestre 2025, puis 10,2 % au premier trimestre 2026. Selon l’ANSD, aucun changement de prix n’a été enregistré chez les opérateurs de réseaux mobiles Orange, Yas et Expresso, ni chez l’opérateur mobile virtuel Promobile. Les catalogues d’offres d’Orange et d’Expresso ont pourtant connu quelques évolutions durant le trimestre.

Celles-ci n’ont cependant pas entraîné de modification significative des choix de consommation des clients. Les offres de Yas et de Promobile sont, pour leur part, restées inchangées. Sur un an, la tendance demeure nettement baissière. L’indice des prix des services mobiles a reculé de 15,6 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

Orange porte l’essentiel de cette diminution, avec une contribution de –14,8 points. Yas et Expresso y participent respectivement à hauteur de –0,6 et –0,2 point. La contribution de Promobile reste, en revanche, nulle, malgré une légère augmentation de ses prix, estimée à 1,5 % sur la même période.

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economie
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