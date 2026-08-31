À quelques heures de la fermeture du mercato, les internationaux sénégalais sont au centre de plusieurs dossiers importants. Boulaye Dia se rapproche de Rennes, Iliman Ndiaye est désormais très courtisé par Tottenham, tandis que Pape Matar Sarr devrait prendre la direction de la Juventus. Un marché estival particulièrement animé pour les Lions de la Teranga.

Boulaye Dia, accord trouvé avec Rennes

Le Stade Rennais tient peut-être son nouvel attaquant. À la recherche d’un renfort offensif expérimenté, le club breton a accéléré ces derniers jours sur la piste Boulaye Dia. Selon Sky Sport Italia, Rennes et l’international sénégalais auraient trouvé un accord sur les conditions personnelles de son arrivée.

À 29 ans, l’ancien joueur du Stade de Reims serait séduit par le projet rennais et notamment par la perspective de disputer l’Europa League. Il reste cependant une étape importante avant de boucler l’opération : convaincre la Lazio Rome de céder son attaquant. Dia connaît bien le championnat de France.

Sous les couleurs de Reims, il s’était notamment illustré par son efficacité devant le but. Son expérience et sa connaissance de la Ligue 1 en font une cible intéressante pour Rennes, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec le club italien.

Tottenham accélère pour Iliman Ndiaye

Le dossier le plus spectaculaire concerne Iliman Ndiaye. Après deux saisons passées à Everton, l’attaquant sénégalais pourrait déjà faire ses valises. D’après The Athletic, Tottenham a pris une sérieuse option dans ce dossier et serait proche de parvenir à un accord avec les Toffees.

Manchester City et Arsenal étaient également intéressés. Les Citizens auraient même étudié la possibilité d’inclure Jack Grealish dans une opération destinée à convaincre Everton. Mais les Spurs semblent finalement avoir pris les devants.

Le début de saison de Tottenham n’a pas vraiment rassuré. Battu 3-0 par Brentford puis 2-0 par Newcastle, le club londonien cherche encore des solutions offensives. Iliman Ndiaye pourrait ainsi venir renforcer un secteur que les dirigeants souhaitent manifestement améliorer. Et Tottenham serait prêt à y mettre le prix. Le transfert est annoncé autour de 70 millions d’euros. Une somme qui représenterait une très belle opération pour Everton, qui avait recruté le Sénégalais auprès de l’Olympique de Marseille pour environ 18 millions d’euros en 2024.

L’OM devrait également profiter de cette éventuelle vente. Lors du transfert de Ndiaye vers Everton, le club marseillais avait négocié 10 % sur la plus-value d’une future revente. Si le montant de 70 millions d’euros se confirme, Marseille pourrait ainsi récupérer environ 5 millions d’euros.

MAMADOU DIOP