Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a présidé, ce lundi à Thiès, la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l’épargne, placée cette année sous le thème : « Développer la culture de l’épargne pour contribuer au financement de la Stratégie nationale de développement 2025-2029. »

Hier à Thiès, le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a d’abord salué la mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur financier et exprimé sa solidarité envers les femmes et les filles touchées par le cancer, rappelant la nécessité d’une « compassion et d’une solidarité agissante » à leur égard.

« À toutes ces femmes, je souhaite un prompt rétablissement et une meilleure santé », a-t-il déclaré, rendant hommage à toutes les bonnes volontés engagées dans la lutte contre cette maladie. C’était à l’occasion de la journée mondiale de l’épargne. Alioune Dione a souligné l’importance de cette journée comme une opportunité stratégique pour repenser les mécanismes de mobilisation de l’épargne nationale « dans tous les segments de la population ».

Selon lui, le thème retenu « met en évidence la place de l’épargne dans le développement économique » et sa capacité à « lutter contre l’endettement chronique des populations ».

« L’épargne doit constituer le premier levier pour mobiliser les ressources internes et les mettre à la disposition des acteurs économiques », a insisté le ministre.

Il a également mis en avant les Comptes de promotion solidaire (CPS) comme outil innovant d’épargne durable, reposant sur « la méthode Kondané » et le fonds de mutualisation, un mécanisme d’auto-épargne à finalité de garantie solidaire.

Cette approche, a-t-il ajouté, s’inscrit dans la lignée des ambitions du pionnier Mamadou Dia, symbole d’un développement endogène et maîtrisé.

Malgré les efforts consentis par les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les compagnies d’assurance, les fintechs ou encore La Poste, la mobilisation de l’épargne intérieure reste « un défi à relever ».

Le ministre a souligné l’existence d’un potentiel considérable encore non exploité, y compris celui de la diaspora sénégalaise. Dans un contexte économique mondial marqué par les incertitudes, il a insisté sur la nécessité d’une stabilité financière pour « maîtriser l’inflation et encadrer efficacement la mobilisation de l’épargne ».

« Je lance un appel à tous les acteurs, institutions financières et populations à œuvrer ensemble pour renforcer les conditions favorables à l’épargne », a exhorté Alioune Dione.

Le ministre a également rappelé la cohérence du thème avec la vision 2050 du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et les orientations stratégiques définies par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Cette vision, a-t-il expliqué, « repose sur la mobilisation des ressources internes pour financer le développement » et faire de l’épargne « un moteur de transformation économique durable des communautés ».

« Il nous faut désormais compter sur nos propres ressources pour bâtir un développement endogène et inclusif », a-t-il martelé.

En clôturant son intervention, M. Dione a annoncé la tenue d’un panel de haut niveau à Dakar, le 31 octobre 2025, qui réunira plusieurs experts nationaux et internationaux afin de « dégager des pistes concrètes pour renforcer la mobilisation de l’épargne au service du développement ». Le ministre a enfin adressé ses remerciements à l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier du Sénégal, saluant leur engagement constant en faveur de la réussite de cette célébration.

Ndeye Diallo (Thiès)