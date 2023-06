Le pays de l’Oncle Sam a une longue tradition d’aide aux réfugiés, aux quatre coins de la planète. L’ambassade des Etats-Unis renseigne que, depuis 2017, le Département d'État américain a aidé plus de 30 000 rapatriés et personnes déplacées en Casamance.

Le 20 juin prochain, l'ambassade des États-Unis à Dakar va célébrer la Journée mondiale du réfugié, dont le thème de cette année est : ‘’De l'espoir loin de chez soi’’. L’objectif de cette journée est de prendre le temps pour se souvenir de ceux qui ont été déplacés par les conflits et de remercier les généreuses communautés d'accueil qui offrent de l'espoir et un foyer loin de la maison aux populations réfugiées dans le monde entier, y compris ici au Sénégal. Le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, d'apatrides, de migrants vulnérables et de communautés touchées par des conflits et des catastrophes a dépassé les 100 millions dans le monde.

Les États-Unis, selon une note parvenue à notre rédaction, se sont engagés à veiller à ce que tous aient accès à l'assistance et à la protection, y compris ceux qui ne font pas régulièrement la une des journaux, comme les réfugiés au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

‘’Les États-Unis ont accueilli plus de 3,5 millions de réfugiés dans des communautés à travers le pays depuis 1975 et sont le leader mondial en matière de réinstallation de réfugiés. Au Sénégal, par l'intermédiaire de partenaires tels que ‘’Shelter for Life’’ et ‘’Catholic Relief Services’’ et grâce au financement du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d'État américain, les États-Unis ont travaillé avec les communautés de toute la région naturelle de Casamance, et investi plus de 6 millions de dollars (3 milliards F CFA) pour construire des maisons et fournir de l'eau potable et des installations sanitaires aux réfugiés rapatriés et aux familles déplacées. Notre assistance en Casamance a aidé les plus vulnérables de ces familles à retourner dans leurs foyers en toute sécurité et dignité. Depuis 2017, l'assistance du PRM a aidé plus de 30 000 rapatriés et personnes déplacées en Casamance’’, renseigne le document.

En outre, l'assistance du PRM au Bureau multi-pays de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés au Sénégal, d'un montant total de 2,6 millions de dollars (1,3 milliard F CFA) en 2022, dit-on, a également aidé les réfugiés de plusieurs nationalités à recevoir une assistance et une protection vitales.

Ainsi, les Etats-Unis, précise le document, est le principal donateur de l'aide humanitaire dans le monde pour les personnes se trouvant dans le besoin. Au cours de l'exercice 2022, les États-Unis, apprend-t-on, ont fourni plus de 17 milliards de dollars d'aide humanitaire à travers le monde.

Cette aide américaine comprend un soutien urgent et vital, notamment de la nourriture, des abris, de l'eau potable, des installations sanitaires et de l'hygiène, des soins de santé, de santé mentale et des services psychosociaux, de l'éducation et de la protection pour les populations concernées, y compris celles qui sont le plus à risque. ‘’Nous réfléchissons à la situation critique des réfugiés dans le monde aujourd'hui, nous encourageons des partenariats solides avec un large éventail d'acteurs, afin de trouver des solutions aux crises humanitaires de longue durée et d'élargir les possibilités pour les réfugiés de s'épanouir dans leurs communautés d'accueil’’, renseigne-t-on.

CHEIKH THIAM