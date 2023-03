Hier est célébrée la Journée mondiale du théâtre. À cette occasion, des hommages ont été rendus aux pionniers du 4e art et le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a décidé de créer des prix au nom de ces derniers.

Plusieurs artistes comédiens ont pris part à la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Elle s’est tenue au Théâtre national Daniel Sorano. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a présidé la cérémonie officielle et a rappelé l’importance de cette célébration. ‘’Nos retrouvailles annuelles autour du 7e art sont sans aucun doute les plus attendues du calendrier national culturel. La journée mondiale est pour moi une agréable occasion de rencontrer la communauté artistique pour partager, faire le point avec elle sur des questions qui intéressent notre grande famille. Cette célébration met en exergue la capacité du théâtre à se régir en puissant vecteur de communication entre les hommes et de promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples et les communautés’’.

Le directeur du Théâtre national Daniel Sorano, Ousmane Barro Dione, explique que le thème de cette édition vient à son heure. ‘’Le théâtre peut constituer un vecteur de paix et de transmission de valeurs. On assiste à une déperdition des valeurs qui fondent le socle de nos États. Avec le théâtre, on peut éduquer, enseigner, véhiculer des valeurs. On peut sensibiliser nos concitoyens, construire une société, garder et promouvoir les valeurs à travers le théâtre’’, a dit M. Dione.

Les acteurs du sous-secteur du théâtre ont salué le travail de la tutelle. “Le geste du ministre de la Culture nous touche profondément. Ce qui nous intéresse, c’est cette collaboration humaine, personnelle, sans intérêt avec les artistes comédiens. Le plus important reste le plan de développement pour le théâtre sénégalais qu’on devra remettre au président de la République afin que le sous-secteur bouge’’, a dit l’artiste comédien Ibrahima Mbaye Sopé.

La directrice des Arts, Ndèye Khoudia Diagne, a dévoilé les perspectives du sous-secteur. ‘’Notre politique, c’est de mettre en œuvre le plan stratégique de développement qui a été produit par les acteurs accompagnés par la Direction des Arts. Le ministre a reçu le document et va faire le plaidoyer nécessaire pour que ce plan soit exécuté’’, a dit Mme Diagne.

Par ailleurs, au cours de cette cérémonie, le ministre de la Culture a remis des trophées et des distinctions à quelques comédiens et troupes théâtrales.

Il a décidé, par ailleurs, de créer un prix Ousmane Diakhaté (ancien directeur de Sorano et professeur de lettres) d’un montant de cinq millions F CFA, le prix feu Bassirou Dieng (pionnier du conte et de l’oralité) d’un montant de cinq millions F CFA aussi et du prix Alioune Badara Bèye (écrivain dramaturge) d’un montant de dix millions F CFA.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIRE)