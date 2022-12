Le Maroc a été triplement honoré lors de cette 23e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC). ‘’Les jardins des secrets’’ de Mohamed Elhor a remporté le prix de la Meilleure œuvre, le prix de la Mise en scène et celui de la Meilleure interprétation féminine.

Clap de fin de la 23e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC). Au cours de la cérémonie de clôture, le palmarès des compétitions officielle et parallèle de cet événement a été dévoilé, samedi soir, au théâtre de l’Opéra de Tunis, à la cité de la Culture. Après sa consécration footballistique et sa qualification à la demi-finale de la Coupe du monde de football, le Maroc, avec la pièce ‘’ Les jardins des secrets’’, a été le grand gagnant de cette 23e édition des JTC.

Le prix du théâtre de l’Opéra pour la Meilleure scénographie a été attribué à Mostapha El Alaoui et Mohamed El Horr pour ‘’Les jardins des secrets’’’ du Maroc. Egalement, Jalila Tlemsi a reçu le prix de l’Interprétation féminine pour son rôle dans ‘’Les jardins des secrets’’. En ce qui concerne le prix de la Dramaturgie, il a été attribué aux Algériens Abdelhalim Messaoudi et Nizar Saidi pour ‘’Dark Side”. De son côté, le Palestinien Ghassen Achkar s’est vu attribuer le prix de l’Interprétation masculine, pour son rôle dans ‘’Mine terrestre’’ de George Ibrahima.

Par ailleurs, des prix parallèles ont aussi été décernés. Pour ce qui est du prix de la Liberté à la meilleure création de club de théâtre des établissements pénitentiaires et de rééducation, il y a eu trois prix. Prison Borj Amri a pris la première place, avec la pièce ‘’Tkhalbiza’’ mise en scène Hassen Ayachi et Mohamed Ali Jaouadi. Le deuxième prix a été attribué à Prison Messaadine avec la pièce ‘’Besslama’’ (encadré par Nejib Zguem/texte Abdelkader Mansour). Et enfin, pour le 3e prix, la Prison de Mahdia avec la pièce ‘’Hedha Bakhti’’ (texte et mise en scène collectifs), et Prison des femmes de Manouba avec la pièce ‘’XY’’ (mise en scène Amal Bejaoui) sont ex aequo.

De plus, le prix Salah El Kessab pour la création revient à Taoufik Jebali-Tunisie, Jabbar Joudi - Irak et à Mohamed Mediouni -Tunisie. Le prix Farhat Hached pour la meilleure prestation technique décerné par l’Union générale des travailleurs tunisiens revient à Mohamed Nouir pour ''L'exil’’ de Nader Belaid - Tunisie.

En ce qui concerne le prix Néjiba Hamrouni pour la liberté d’expression décerné par le Syndicat national des journalistes tunisiens, il est revenu à ‘’Résistance’’ d’Imed El May (Tunisie). Et ‘’Mercure’’ d’Aws Brahim (Tunisie) a eu la Mention spéciale. Le jury international était composé de : Leila Toubel - Tunis, Dr. Lina Abyadh – Liban, Youssef Al-Hamdan - Bahreïn, José Mena Arbantes - Angola, Falah Chaker - Irak, Abdelwahed Mabrouk - Tunisie.

Un peu plus tôt, avant la remise des prix, un Tanit d’hommage a été attribué à la grande comédienne Saloua Mohamed. Deux Tanits de consécration ont été attribués respectivement à la comédienne Fatma Ben Saidane et à l’homme de théâtre Mohamed El Ouni.

Des personnalités arabes et africaines du monde du théâtre ont pris part à la cérémonie finale des JTC, tenues du 3 au 10 décembre. Présentée par l’actrice de télévision Amel Smaoui et le journaliste Imed Dabbar, la soirée a été ponctuée de tableaux chorégraphiques et de musique. Au cours de la cérémonie, un hommage a été attribué au public des JTC venu nombreux applaudir les artistes et les pièces de théâtre qui ont illuminé plus d’une semaine la capitale tunisienne.

BABACAR SY SEYE (ENVOYÉ SPÉCIAL)