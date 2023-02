Trente-et-une personnes se sont alignées, hier, devant la barre du tribunal d’instance de Dakar. Toutes ces personnes sont poursuivies pour participation à une manifestation non autorisée. Elles ont été arrêtées le 16 février, à l’occasion du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. À l’issue des débats d’audience qui ont duré plus de 3 heures, le parquet a requis six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme contre sept prévenus. La défense a quant à elle sollicité le renvoi de tous les prévenus des fins de la poursuite.

Le prétoire du tribunal d’instance de Dakar était noir de monde, hier. Au nombre de 31, les prévenus ont tous été jugés pour participation à une manifestation non déclarée. Tous ont été arrêtés, le 16 février, le jour où devait se tenir le procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Appréhendés dans différents endroits de la capitale, ils ont, à l’unanimité, contesté les faits qui leur sont reprochés. Les comparants sont constitués, pour la plupart, d’étudiants, de commerçants, d’un technicien supérieur en exploitation agricole et d’un ancien militaire. Ils sont âgés entre 25 à 50 ans.

Venu de Thiès uniquement pour soutenir son leader, en l’occurrence Ousmane Sonko, Ousmane Lopez, qui n’a pas pu accéder à la salle d’audience, s’est retrouvé dans la fourgonnette des policiers. Privé de sa liberté depuis le 16 février, ce technicien de laboratoire soutient qu’il ignore jusqu’à présent la raison de son arrestation, d’autant plus qu’il n’a participé à aucune manifestation.

À l’instar de celui-ci, un ancien militaire qui se trouve parmi les 31 personnes jugées hier, déclare : ‘’J’ai été la première personne à être arrêtée. Pourtant, je retournais tranquillement chez moi, quand j’ai appris que je ne pouvais pas entrer dans la salle. C’est un adjudant qui a procédé à mon arrestation’’, a-t-il déclaré.

Ibrahima Ba, quant à lui, s’est retrouvé dans cette situation, à cause de la grande admiration qu’il vouait aux forces de l’ordre. Impressionné par leur prestance et leur posture, le jeune a brandi son téléphone portable et a tenté de les prendre en photo. C’est ainsi, raconte-t-il, qu’il a été arrêté. Babacar Bangoura, lui, affirme qu’il s’est rendu au tribunal pour avoir des renseignements sur l’obtention d’un nouveau certificat de nationalité. Il déclare qu’il a perdu celui qu’on lui a délivré, il y a de cela quelques années. Venu de Thiaroye, il n’a pas convaincu la déléguée du procureur qui lui a demandé pourquoi il ne s’est pas rendu au tribunal de Pikine, pour obtenir les informations nécessaires.

Un autre prévenu qui se rendait à Keur Serigne bi pour acheter des médicaments pour son père malade, a dévié de sa route pour aller regarder les jets de lacrymogènes et de pierres entre les manifestants et les forces de l’ordre. ‘’C’est à cause de ma curiosité que je me suis retrouvé parmi ces prévenus. Mais ce qui se passait au tribunal ne m’intéressait pas’’, a-t-il déclaré.

Étant parmi ceux qui ont été appréhendés au niveau de la corniche, aux alentours du tunnel, un autre prévenu déclare à la barre qu’on ne peut pas assimiler leur rassemblement à une manifestation. À l’en croire, ils ne faisaient que montrer à leur leader leur sympathie.

Si les excuses des uns sont compréhensibles, selon la déléguée du procureur de la République, les déclarations des autres sont injustifiées. De ce fait, elle a requis six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme contre ces derniers qui sont au nombre de sept. Pour les autres, le ministère public s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.

Les avocats de la défense ont, eux, sollicité le renvoi des fins de la poursuite des prévenus. D’après eux, l’infraction retenue contre les prévenus n’est pas constituée.

Le tribunal rendra sa décision le 27 février.

MAGUETTE NDAO