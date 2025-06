Lors de la messe solennelle du 137e pèlerinage marial de Popenguine, monseigneur Victor Ndione, évêque de Nouakchott, a délivré une homélie centrée sur les valeurs de justice, de paix et de solidarité, en harmonie avec le thème de cette édition ‘’Avec Marie notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix’’. Dans son sermon, Mgr Ndione a exhorté les fidèles à s'engager activement pour la justice sociale et la paix, soulignant que ces valeurs sont essentielles pour le développement harmonieux du pays.

Dans une homélie empreinte de réalisme et d’espoir, monseigneur Victor Ndione a dressé un constat sans concession des souffrances qui traversent les sociétés contemporaines : guerres, catastrophes naturelles, famine, épidémies, émigration irrégulière et désillusion face aux promesses politiques non tenues. ‘’Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours’’, a-t-il affirmé, soulignant l’urgence d’un retour à l’espérance ancrée dans la foi chrétienne.

‘’Notre monde est profondément éprouvé... Les mots mort, guerre, catastrophe naturelle, famine, épidémie, attentat, et j'en passe, sont de nos jours banalisés, car devenus trop habituels à nos oreilles. À cela s'ajoutent les déceptions causées par les politiques étatiques bâties sur des promesses mensongères et tant d'autres épreuves. Les populations de la plupart de nos pays traversent de profondes souffrances et entrevoient l'avenir avec un sentiment de pessimisme général. C'est l'état d'âme qui caractérise ceux et celles qui, au péril de leur vie, affrontent les dangers de l'immigration clandestine, des exilés qui fuient la guerre, des téméraires ou résignés qui attendent dans l'angoisse leur triste sort, car ne sachant plus que faire. Le mercure du thermomètre du désespoir ne cesse de monter au fil des jours. Il y a de quoi s'inquiéter’’, a- t-il fait savoir.

Revenant sur le thème de cette année ‘’Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous’’, l'évêque de Nouakchott, Victor Ndione qui a présidé la cérémonie, estime que ce thème condense à lui seul le message central de deux des événements majeurs de l'Église universelle : d'une part, le synode sur la synodalité et, d'autre part, le jubilé ordinaire de l'Église placé sous le signe de l'Espérance.

Les fidèles invités à s’enraciner dans la foi…

L’évêque de Nouakchott a invité les chrétiens à s’enraciner dans la foi et à garder vivante la flamme de l’espérance, tout en reconnaissant que Dieu accompagne les efforts humains et bénit les actes de justice, de solidarité et de paix. ‘’Nous avons la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Prenant, de ce fait Marie, la Mère de l'espérance comme modèle de confiance inébranlable. Au côté de Marie, nous apprenons que contrairement à une attente passive d'une intervention divine, l'espérance chrétienne est intrinsèquement liée à l'action et à la responsabilité. Elle nous invite à ne pas croiser les bras en attendant que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Elle met dans nos cœurs la conviction que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous accompagne et bénit nos efforts’’, a dit l'évêque dans son homélie.

Il a également mis en lumière l'importance de la solidarité entre les différentes confessions religieuses au Sénégal, saluant la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans. Il a appelé à renforcer ce dialogue interreligieux, facteur de stabilité et de cohésion sociale.

Enfin, Mgr Ndione a invité les autorités et les citoyens à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur, où la justice et la paix prévaudront, en s'appuyant sur les enseignements de l'Évangile et les valeurs universelles de fraternité et de respect mutuel.

Notons que l'animation liturgique de l'édition de cette année, qui s'est déroulée comme pour l'année dernière au nouveau sanctuaire, a été assurée par le doyenné Pikine-Guédiawaye.

L'édition de cette année intervenant quarante ans après la disparition du colonel Pierre Faye, initiateur de la marche pèlerinage en 1981, un hommage solennel lui a été rendu en présence de membres de sa famille.

JEAN-BAPTISTE TINE À POPENGUINE ‘’Prier pour la paix et la stabilité du Sénégal’’ Lors de la cérémonie officielle du pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine qui a dirigé la délégation gouvernementale, a demandé à l’archevêque de Dakar et à l’Église de prier pour la concorde et la paix dans le Sénégal et le monde entier. Il a aussi magnifié la posture sage et constante de l’Église, qui est toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie. ‘’Il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l’engagement citoyen. Ce rendez-vous spirituel constitue pour nous tous un devoir sacré et un moment de communion entre la République et l’Église. Il témoigne d’un ancrage profond de la foi dans notre société et de la continuité d’une tradition nationale d’unité et de reconnaissance spirituelle’’, a soutenu le ministre. Comme à chaque édition du pèlerinage marial de Popenguine, la communauté musulmane a tenu à venir témoigner son amitié à l'Église. L’imam Oumar Diène, secrétaire général de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal, conduisant une délégation ainsi que d'autres membres de familles religieuses ont tenu à faire le déplacement. Du côté du gouvernement, la délégation officielle a été dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine. Il avait à ses côtés son collègue de la Fonction publique Olivier Boucal et le directeur général de l'Administration territoriale William Manel. Avant cette messe solennelle, point d'orgue de l'événement, la première dame Absa Faye a fait aussi, la veille, le déplacement à la cité mariale pour se rendre sur plusieurs sites, dont celui qui abritait les deux journées de consultations médicales gratuites avant d'aller à la rencontre des marcheurs à l'étape de Kiniabour. Engagée pour le bien-être des fidèles, la première dame a soutenu l’organisation de deux journées de consultations médicales gratuites au bénéfice des pèlerins et des populations locales. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l’Association des agents de santé communautaire du district Ouest (Ascodo), des professionnels de santé, des bénévoles et des acteurs communautaires, reflète son engagement pour un meilleur accès aux soins, notamment pour les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. ‘’Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette action solidaire. Que Popenguine reste un lieu de paix et de fraternité pour notre nation’’, a-t-elle conclu, réaffirmant son attachement à ces valeurs.

Pape Mbar Faye (Correspondant à Mbour)