Le tribunal des flagrants délits de Dakar s’est prononcé dans l’affaire opposant la société Max Spel, représentée par son responsable Taylor Rajeun, à Mamour Ndiaye, commerçant âgé de 27 ans et originaire de Diourbel. Ce dernier était poursuivi pour escroquerie portant sur un montant de 6 237 000 F CFA.

Selon la partie civile, les faits remontent au 26 juillet 2024. À cette date, Mamour Ndiaye avait commandé et reçu une importante quantité de fer auprès de la société Max Spel. En contrepartie, il avait remis deux chèques datés de juillet et d’août 2024 qui se sont révélés sans provision. Pis, le mis en cause serait devenu ‘’injoignable’’, après la livraison, selon Taylor Rajeun. Pour l’avocat de la partie civile, il s’agissait bel et bien d’une vente commerciale et non d’un prêt, et le comportement du prévenu s’apparentait à une manœuvre frauduleuse.

À la barre, Mamour Ndiaye a expliqué qu’il entretenait des relations d’affaires avec la société depuis 2022. Il a affirmé avoir acheté régulièrement des marchandises par le biais de l’agent commercial de Max Spel, un certain M. Power, et réglait ses factures au fur et à mesure. Ce n’est qu’en 2024 qu’il a connu des difficultés financières, liées notamment à la crise qui a frappé plusieurs entreprises du BTP.

Son avocat, Me El Hadji Dièye, a soutenu qu’’’il n’y a pas d’escroquerie’’ dans cette affaire, rappelant que son client a toujours honoré ses engagements avant la survenance de ses problèmes économiques. Maitre Boubacar Dramé, également pour la défense, a demandé le renvoi des fins de la poursuite, au motif que les faits relèvent d’un contentieux commercial et non pénal. Le ministère public a requis l’application de la loi, estimant que les éléments du dossier devaient être examinés à la lumière du Code pénal.

Au terme des débats, le tribunal a relaxé Mamour Ndiaye des fins de la poursuite pour escroquerie, tout en retenant sa responsabilité civile sur la base de l’article 457 du Code des obligations civiles et commerciales. Les intérêts civils de la société Max Spel ont été réservés, ouvrant la voie à une éventuelle action civile pour le recouvrement des créances.

MAGUETTE NDAO