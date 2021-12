Les pêcheurs de Joal, qui avaient kidnappé un garde-côte bissau-guinéen, au début de ce mois, ont été jugés, hier, au tribunal de grande instance de Mbour. Ils ont été condamnés à un mois d’emprisonnement avec sursis.

Le 8 décembre dernier, 19 pêcheurs avaient dû écourter leur expédition dans les eaux bissau-guinéennes. Pire, ils étaient revenus de cette escapade avec un garde-côte bissau-guinéen. Ils l’avaient kidnappé, pour faire libérer leurs compatriotes retenus en Guinée-Bissau, pour avoir pêché illégalement dans les eaux de ce pays.

Placés sous mandat de dépôt, depuis lors, les 18 pêcheurs restants, après la libération de l’un d’eux, ont été attraits devant la barre du tribunal de grande instance de Mbour, hier.

Ils ont tous été reconnus coupables et condamnés à un mois d’emprisonnement avec sursis. Un verdict dont se satisfont les acteurs de la pêche de Joal-Fadiouth qui estiment que leurs frères ne sont pas fautifs. ‘Ils n'ont rien fait. C'est de braves personnes qui étaient parties pour faire leur travail. Et en cours de route, ils ont eu un incident avec les militaires bissau-guinéens. Pour apporter un démenti à ce que disent les journalistes, ce n'était pas un kidnapping. Les jeunes ne savaient plus où aller, ils ont retourné les pirogues vers le Sénégal. Nous ne pouvons qu'en remercier le bon Dieu qui a fait qu'ils ont eu un mois de sursis’’, s’est réjoui Ameth Wade, Secrétaire général du GIE And Bokk Xol de Joal-Fadiouth.

Pierre Mboup de renchérir : ‘’Qui connait un pêcheur doit savoir qu'il n'est pas un agresseur. Donc, on profite de cette situation pour féliciter notre justice.’’ Et le coordonnateur du cadre de concertation de Joal ajoute : ‘’On est des pêcheurs, des travailleurs, des victimes dans ce pays. Avec le peu de moyens dont nous disposons, on a une place importante dans ce pays, car nous produisons 4 millions d'emplois avec un budget de 4 milliards, 1 000 milliards d’investissements dans le milieu.’’

Et pour justifier les faits reprochés aux condamnés, il pointe du doigt les accords signés entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. ‘’Le malheur est que, quand le Sénégal négocie pour des accords, on n’envoie pas les hommes qu’il faut’’, se désole l’acteur de la pêche. Car, ‘’c’est ce qui fait que les pêcheurs sont négligés dans les pays voisins à qui nous avons souvent transmis le savoir-faire. Donc, il faut régler le problème, pour que cela ne puisse plus arriver, parce que le pêcheur n'a que sa force pour survivre’’.

Selon Pierre Mboup, ‘’il y a des gens qui se réclament pêcheurs, alors qu'ils ne le sont pas. C'est juste des personnes qui ont été achetées, pour enrichir les puissances européennes avec les accords. C'est nous qui sommes au front et nous apportons du poisson à la population’’.

Par ailleurs, le coordonnateur du cadre de concertation a interpelé l’Etat pour que ce dernier trouve des solutions durables à ce secteur économique. ‘’Ce n’est pas donné à n’importe qui d'apporter son opinion sur la pêche (faisant référence aux commentaires de certains chroniqueurs qu’il cite : Mansour Diop et Mamadou Mohamed Ndiaye)’’. À l’en croire, ‘’il faut la pratiquer pour pouvoir en faire une analyse pertinente. On n’a pas besoin de l'aide de la pêche industrielle qui doit quitter nos océans. Il faut qu'ils laissent nos ressources, et nous lançons un appel au président de la République pour régler les problèmes des pêcheurs’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)