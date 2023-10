Kadhafi- Abdoulaye Bathily

Saif Al-Islam Mouammar Kadhafi a écrit hier au chef de la Mission des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily. Il souhaite attirer ainsi son attention ‘’sur le fait qu'il y a eu un malentendu concernant la loi électorale, notamment en ce qui concerne la clause du second tour obligatoire des élections pour le chef de l'Etat, car nous étions le premier parti à exiger la modification de cette clause anormale et défectueuse, et M. Aguila Saleh était d'accord avec nous là-dessus. Nous avons écrit à la mission de l'ONU notamment à cette époque, mais les membres du Comité 6+6 affilié à notre mouvement politique nous ont assuré que l'expert juridique de la mission n'avait pas prêté attention à ce paragraphe et s'était concentré sur d'autres questions comme la représentation des femmes, le nombre de sièges, etc’’, écrit-il dans la lettre.

‘’La commission 6+6 qui nous était politiquement hostile a adhéré à ce paragraphe, jusqu'à ce que des arbitrages et des marchandages aient lieu entre les deux tours de l'élection présidentielle, et pour cette raison. Nous pensions que la mission acceptait cette condition jusqu'à ce qu'elle nous surprenne avec la déclaration d'aujourd'hui qui souligne l'importance de modifier ce paragraphe défectueux, et nous soutenons certainement fortement cette approche.

Quant à la deuxième objection de la mission, qui est la simultanéité présidentielle et élections législatives, ce paragraphe a été mis en place, parce qu'il y a un mouvement, notamment au Conseil d'État, qui veut des élections législatives, mais il rejette en premier lieu un chef d'État, pour des raisons que tout le monde connaît’’, ajoute-t-il. Il rappelle à M. Bathily que le ‘’troisième paragraphe de la déclaration de la mission concernant le gouvernement intérimaire, cela ne se fera pas sans un comité formé par la mission similaire au comité précédent ou passé des 75, car M. le Président du Conseil d'État est une personne qui suit M. Dabaiba ne contribuera donc pas au changement de gouvernement. En outre, M. Dabaiba a déclaré à plusieurs reprises, d'autant plus qu'il est venu avec un comité international et qu'il sort avec un comité international, et que le Parlement et le Conseil d'État ne peuvent pas le faire sortir’’. Par conséquent, il a invité le chef de la mission des Nations Unies ‘’à rassembler rapidement les parties libyennes pour résoudre les points controversés et participer aux élections dans les plus brefs délais’’.