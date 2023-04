La présidente de la Fédération nationale des femmes rurales (FNFRS), Ndiouck Mbaye Lindor, a appelé dimanche le chef de l’État Macky Sall à organiser les assises de l’agriculture et du foncier, pour permettre de régler ‘’définitivement’’ ces deux problématiques.

‘’Je demande au président de la République d’organiser les assises de l’agriculture et du foncier, ce qui va permettre de régler, une fois pour toutes, dans ce pays, les problèmes de l’agriculture et de la gestion foncière dans le monde rural’’, a-t-elle indiqué. Elle a lancé cet appel au cours d’une conférence religieuse organisée par les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’initiative de leur leader Mariama Sarr, Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, sur le thème ‘’Le rôle de la femme dans la société’’.

‘’Quand on était en période de Covid-19, j’avais demandé à Monsieur le Président de la République Macky Sall de donner 100 milliards F CFA au ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Une somme qui nous permettrait de relever le défi de la lutte contre la pandémie et la guerre russo-ukrainienne’’, a-t-elle rappelé. Elle espère que les 100 milliards alloués aujourd’hui par le gouvernement au secteur agricole permettront d’acheter des semences et du matériel agricole.

Elle souhaite que les femmes du monde rural puissent être aidées à disposer de la ‘’bonne terre’’, de semences, de l’engrais et du matériel agricole, pour leur permettre de jouer leur partition dans le cadre du Programme de souveraineté alimentaire du gouvernement. ‘’Je demande au ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire que ce matériel agricole soit octroyé aux femmes rurales qui sont très fatiguées. Elles n’ont pas de tracteurs encore moins de semoirs et autres, à plus forte raison de semences et de la bonne terre’’, a-t-elle rappelé.

Si ces 100 milliards font l’objet d’une bonne gestion, dit-elle, ‘’ils peuvent permettre de relever les défis auxquels l’agriculture sénégalaise fait face’’. Secrétaire élue au Conseil économique, social et environnemental (Cese), Mme Mbaye est également la présidente de la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS). ‘’Lors du dernier hivernage, on a eu à noter une abondance des pluies, mais elles se sont arrêtées prématurément. Ce qui a fait que la campagne agricole n’était pas bonne. Mais s’il y a de l’eau, du matériel agricole, des semences de qualité et de l’engrais, nous ferons une très bonne campagne agricole’’, a terminé la présidente de la FNFRS.