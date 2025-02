Des tournées régionales de formation des associations et mouvements de jeunes et de femmes sur le budget de l’État et des collectivités territoriales ont été initiées par International Budget Partnership (IBP) Sénégal. Le but : doter les cibles d’outils nécessaires pour une gestion optimale des finances publiques, tout en renforçant leur capacité à influencer positivement les décisions dans leurs communautés respectives.

Avec l’élection d’un nouveau régime politique en 2024, le Sénégal s’est engagé dans une transformation majeure à travers l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Un référentiel stratégique et ambitieux visant à bâtir une nation souveraine, juste et prospère. Cet agenda repose sur quatre axes fondamentaux : gouvernance, développement durable, équité sociale et capital humain, et économie compétitive. D’après Mouhamed Maguette Kébé, chargé du portefeuille jeunesse à l’ONG IBP, c’est dans ce contexte que les jeunes et les femmes, qui représentent une majorité significative de la population sénégalaise, sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la gestion des ressources publiques et la consolidation d’une gouvernance transparente et responsable.

Pourtant, il regrette que l’accès limité à des formations spécifiques sur les budgets de l’État et des collectivités territoriales entrave leur pleine participation aux processus décisionnels. Monsieur Kébé de soutenir que pour bâtir une gouvernance efficace et inclusive, il est crucial que ces citoyens soient formés aux mécanismes et outils budgétaires. Des formations qui leur permettront non seulement de comprendre les cycles, les acteurs et les implications des budgets publics, mais aussi de devenir des acteurs actifs du développement local et national.

Selon lui, en renforçant leurs compétences, ‘’ces jeunes et ces femmes pourront contribuer de manière significative à l’instauration d’une gestion publique axée sur la transparence, l’équité et l’efficacité nécessaires pour atteindre les aspirations de l’Agenda Sénégal 2050’’.

Tout le sens de cette tournée d’IBP qui a débuté à Thiès et Fatick avant l'étape de Kaolack. Une initiative qui vise à doter les participants de connaissances et d’outils nécessaires pour ‘’une gestion optimale des finances publiques, tout en renforçant leur capacité à influencer positivement les décisions dans leurs communautés’’.

Pour ce qui est de l’objectif général, il s’agit de renforcer les capacités des jeunes et des femmes à comprendre et à participer aux processus budgétaires, en vue de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des ressources publiques. Il est question de former les participants aux concepts clés liés aux budgets de l’État et des collectivités territoriales, d’outiller les jeunes et les femmes pour qu’ils jouent un rôle actif dans la gestion des ressources publiques et d’encourager l’utilisation des mécanismes et outils existants pour surveiller et influencer les décisions budgétaires.

Alioune Badara Diallo Kane