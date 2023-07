Keur Serigne Touba Pikine 

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a présidé hier la pose de la première pierre de la grande mosquée Keur Serigne Touba de Pikine. D’un coût de cinq milliards F CFA, le projet est composé d’un institut islamique et d’une mosquée. Venu prendre part à cette rencontre, le ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, a promis de parler de ce projet à toutes les personnalités politiques et aux responsables de la ville de Pikine pour qu'ils puissent mettre la main à la poche et appuyer les initiateurs.

Personnellement, il a contribué à hauteur d’un million. Le maire de la commune de Pikine-Ouest, Cheikh Diop, a aussi contribué à hauteur de deux millions et la même somme est versée par le maire de la ville, Abdoulaye Thimbo. Baye Laye Ndiaye, le représentant du khalife dans le département de Pikine, a confié que c'est facile de débuter un projet, mais seule une abnégation peut le pousser à terme. Le coût de ce projet est de cinq milliards F CFA.

Donc, leur participation d'un montant d'un milliard n'est rien du tout. Ce qui les intéresse, c'est de terminer ce projet comme ce fut le cas avec Massalikoul Jinane estimé à 37 milliards F CFA. Avec l'onction de Serigne Mountakha, ce fabuleux projet a été achevé. "Nous tendons la main à tous. Tout ce que nous recevons, nous allons le mettre dans ce projet. Nous allons remettre des reçus à chaque contributeur. Si vous donnez votre argent sans reçu, sachez qu'il n'est pas arrivé chez nous. Nous voulons des traces, de la transparence. Nous avons aussi deux comptes qui ont été ouverts. Ce n'est qu'un début. Nous attendions tant ce moment et il est arrivé", a dit le bras droit du khalife dans le département de Pikine.