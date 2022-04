Kinder/Infection

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que plus de 150 cas suspects de salmonellose ont été recensés - de la Belgique aux Etats-Unis - après que les autorités réglementaires britanniques ont signalé un groupe de cas de salmonelle (S.) Typhimurium il y a un mois.

Ce qui a entraîné un rappel mondial. Les enfants de moins de 10 ans ont été les plus touchés - ils représentent environ 89 % des cas - et les données disponibles indiquent que neuf patients ont été hospitalisés. Il n'y a pas eu de décès. ‘’Le risque de propagation dans la région européenne de l'OMS et dans le monde est considéré comme modéré jusqu'à ce que des informations soient disponibles sur le rappel complet des produits’’, a déclaré l'agence des Nations Unies dans un communiqué.

Le séquençage génétique de la bactérie salmonelle qui a déclenché l'alerte alimentaire, a montré que l'agent pathogène était originaire de Belgique. Au moins 113 pays en Europe et dans le monde ont reçu des produits Kinder pendant la période de risque, a déclaré l'OMS, ajoutant que des bactéries de salmonelle correspondant aux cas d'infection humaine actuels ont été trouvées en décembre et janvier derniers dans des réservoirs de babeurre d'une usine dirigée par les chocolatiers Ferrero, dans la ville belge d'Arlon. Selon les médias, la fermeture temporaire de l'usine a été ordonnée au début du mois. Dans une déclaration, l'OMS a indiqué que la souche de salmonelle en cause est résistante à six types d'antibiotique.

Le communiqué de l'OMS indique qu'au 25 avril, ‘’un total de 151 cas génétiquement apparentés de S. Typhimurium suspectés d'être liés à la consommation des produits chocolatés impliqués ont été signalés dans 11 pays’’ : Belgique (26), France (25), Allemagne (10), Irlande (15), Luxembourg (1 cas), Pays-Bas (2), Norvège (1 cas), Espagne (1 cas), Suède (4), Royaume-Uni (65) et Etats-Unis d'Amérique (1 cas).