La région médicale de Kolda a abrité, hier, un atelier de lancement officiel des activités de l’enregistrement des naissances. Une initiative du secteur de la santé qui contribue davantage à l’amélioration des inscriptions des enfants à l’état civil. Selon le responsable des données de routine au niveau de la Direction de la planification, de la recherche et des statistiques, Mansour Faye, cette approche innovante a déjà fait ses preuves dans le Fouladou.

‘’Le coin état civil santé instaure un lien entre le service d’état civil et les structures sanitaires pour faciliter l’obtention du volet 1 des enfants de moins d’un an’’, a-t-il dit. Toutefois, a-t-il précisé, ‘’les enfants de la tranche d’âge de 1 à 5 ans peuvent aussi bénéficier de l’accompagnement de ce coin état civil pour être enrôlés’’. Pour y arriver, le ministère de la Santé compte mettre à profit les séances de pesées et de vaccination ainsi que les consultations. Ceci permettra d’orienter les parents ou les accompagnateurs par rapport à l’enrôlement des enfants non enregistrés. Cette initiative du ministère de la Santé est saluée par le médecin-chef de région (MCR), Dr Yaya Baldé.

‘’C’est une initiative qui va contribuer à l’amélioration des indicateurs liés à l’enregistrement des enfants à l’état civil qui reste une préoccupation dans la région’’, a-t-il fait savoir. En guise d’illustration, l’autorité médicale a évoqué le nombre important d’enfants sans extrait, candidats au CFEE et à l’entrée en sixième qui composent actuellement. Ainsi, pour atteindre les résultats escomptés dans la région de Kolda, le MCR a lancé un plaidoyer en faveur d’une mobilisation plus accrue des parents et de la communauté pour cette initiative du ministère de la Santé.