À Kolda, les producteurs nourrissent l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements cette année, contrairement à l’année dernière. La région a enregistré une bonne pluviométrie. Pratiquement tous les postes suivis ont dépassé la barre des 1 000 mm, à la date du 17 octobre dernier. Le seul hic, c’est que la pluie qui ne cesse de s’abattre dans le Fouladou risque de gâter les cultures qui sont en maturation.

Cette année, les paysans du Fouladou espèrent obtenir de bons rendements agricoles. Dans la plupart des champs visités, les cultures se portent bien. Cela se voit à travers la verdure et la taille des semis qui témoignent d’un hivernage propice. ‘’Nos cultures se comportent bien, surtout en ce qui concerne l’arachide, le riz et le maïs’’, soutient le président de la coopérative Union des forces agricoles de Kolda, Chérif Leib Al Haiba Aidara. ‘’Donc, ajoute-t-il, nous espérons avoir vraiment de bonnes récoltes. Les pluies ne pourraient pas nous empêcher globalement d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette campagne agricole’’.

Il a également remercié les autorités étatiques, à travers le ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural d’avoir mis à temps des intrants et de semences à la disposition des producteurs. Cet espoir nourri par les producteurs est rendu possible grâce à la bonne pluviométrie enregistrée dans la région.

Le directeur régional du Développement rural, Ibrahim Mamadou Ba, confirme : ‘’La région de Kolda a enregistré une bonne pluviométrie. Pour le département de Kolda, pratiquement tous les postes ont dépassé la barre des 1 000 mm, à la date du 17 octobre. Les postes les plus excédentaires comprennent celui de Kolda, avec 1 089 mm ; les autres postes ont également dépassé la barre des 1 000 mm.’’

Le patron de la Direction régionale du développement rural de poursuivre qu’au niveau ‘’du département de Vélingara également, il y a des postes comme Pakour qui ont dépassé la barre des 1 000 mm’’, avant de conclure qu’au niveau ‘’du département de Médina Yoro Foula, presque tous les postes sont aux alentours de 800 à 900 mm. Dans la région, tous les postes sont à la normale par rapport à l’année dernière. Cette année, il y a une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace’’.

L’essentiel des cultures sont arrivées à maturation. Mais le seul hic, c’est la pluie qui ne cesse de s’abattre dans la région et risque d’endommager les cultures qui sont à maturité. À cela s’ajoute le problème de la conservation des récoltes.

NFALY MANSALY