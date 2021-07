L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires et du concours d’entrée en 6e démarre ce 6 juillet sur l’étendue du territoire national. Suivra cela du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM).

Dans le département de Vélingara, distant de 137 km de Kolda, la capitale régionale, 2 300 candidats passent leurs examens sans extrait de naissance. Une situation déplorée par les autorités éducatives et judiciaires qui comptent redoubler d’efforts pour aider ces candidats à sortir de l’anonymat, à travers la tenue d’audiences foraines. Cela a déjà pu être fait à Médina Yoro Foula et à Kolda.

Dans cette partie est de Kolda, avoir une pièce d’état civil est un véritable problème. Ces candidats vont se présenter aux examens avec des requêtes. C’est un constat fait par l’inspecteur d’académie de Kolda, Samba Diakhaté, lors d’un CRD préparatoire aux examens de fin d’année. ‘’Nous sommes dans une localité qui fait frontière avec trois pays, notamment le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. Certaines écoles, au niveau des frontières, accueillent des élèves dont les parents n’ont pas d’acte d’état civil ; leurs enfants ne peuvent pas en avoir aussi’’, explique Samba Diakhaté, Inspecteur d’académie de Kolda.

Malgré cette situation délicate, l’inspecteur d’académie se veut compréhensif. Car, dit-il, ‘’en tant qu’éducateurs, nous ne pouvons pas garder un enfant pendant six ans à l’école et puis dire, au moment de passer l’examen, qu’il n’a pas d’extrait’’. Mais, assure-t-il, l’Inspection d’éducation et de la formation (IEF) de Vélingara s’est résolue, en relation avec le préfet du département et le président du tribunal d’instance de Vélingara, de résoudre la question des candidats sans extrait de naissance, à travers les audiences foraines.

Dans la région de Kolda, malgré les campagnes de sensibilisation et la synergie des efforts des autorités éducatives et judiciaires, les enfants sans papiers sont légion. Une telle situation s’explique par l’ignorance, la négligence doublée de facteurs socioculturels.

NFALY MANSALY