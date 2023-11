La pléthore de candidats à la candidature présidentielle cache et dévoile à la fois les enjeux du présent et du futur immédiat du pays. Car si les Sénégalais ne connaissent pas bien leur pays ou ignorent les potentialités de celui-ci, ailleurs dans le reste du monde, ce petit pays du Sahel suscite beaucoup d’envies et de convoitises.