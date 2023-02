Depuis quelques semaines, Enda Jeunesse et Action mène une journée de sensibilisation dans la commune de Coumbacara. Objectif : interpeler les jeunes qui tentent de quitter le pays sur les dangers de l’émigration irrégulière et surtout, de leur montrer les opportunités à saisir chez eux et réussir dans leur localité.

Chaque année, nombreux sont ceux qui tentent de rejoindre irrégulièrement l’Europe qu’ils perçoivent comme un Eldorado. Ils partent pour diverses raisons. Mais souvent, ils n’ont pas de projet migratoire clair et méconnaissent les dangers qui les guettent. Les filles, par exemple, lorsqu’elles se déplacent, peuvent être exposées à de plus grands risques, notamment la violence sexuelle, l’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Cette situation de vulnérabilité est aussi plus accentuée sur les trajectoires migratoires vers l’Afrique du Nord, où l’on estime que plus de 6 000 migrants ont trouvé la mort dans le désert du Sahara en 2017, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

D’ailleurs, elle considère que ce chiffre est seulement une petite fraction du nombre de migrants morts ou abandonnés en essayant d’atteindre l’autre rive.

Dans la quête de bien-être, le chemin est, pourtant, très souvent, parsemé d'embûches. La traversée du désert et de la Méditerranée, les arnaques, la prison, les violences corporelles, les injures racistes sont le lot quotidien de ces candidats à l’émigration.

Pour stopper cette sombre aventure, l’ONG Enda Jeunesse et Action, en partenariat avec Save the Children, a lancé une vaste campagne dans plusieurs localités de la région. L’objectif est de sensibiliser à la fois les parents et les futurs candidats sur les dangers liés à l’émigration irrégulière.

L’étape de Coumbacara n’est pas fortuite. Selon Malick Ngom, agent à Enda Action, Coumbacara est une commune frontalière avec la Guinée-Bissau. Elle est devenue une zone de transit pour la plupart des migrants. Fort de ce constat, l’ONG Enda Jeunesse et Action, en partenariat avec Save the Children, est allée à la rencontre des jeunes de cette localité, dans le cadre du projet dénommé ‘’Protegem’’. ‘’L’objectif est d’améliorer la protection des enfants et des jeunes migrants. Nous avons vu, au-delà de la protection des enfants, qu’il y a un volet important qu’on rencontre. Parce que quand on parle des risques liés à la mobilité, il faut aussi voir les jeunes qui envisagent de rester dans leur localité pour travailler et réussir chez eux. C’est dans cette logique que le projet a décidé d’organiser ce panel. L’objectif est de permettre à ces jeunes-là, à travers les expériences et les échanges, de pouvoir connaître qu’il y a des opportunités chez eux. Et à partir de ces opportunités, les jeunes peuvent mettre en œuvre et réussir chez eux’’, a expliqué Malick Ngom.

Il s’agit, entre autres opportunités, la création d’entreprise de prestation de service, faire de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation forestière, de créer des plantations d’anacardes, de manguiers, de goyaves, de citrons, faire du maraîchage ou de l’apiculture, etc.

N'FALY MANSALY