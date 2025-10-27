La commune de Kolda et ses environs connaissent une recrudescence des agressions nocturnes à l’arme blanche et des vols à main armée. Ces agressions mettent en lumière la montée préoccupante de l’insécurité à Kolda, où des gangs de malfaiteurs sèment la peur au sein des populations du Fouladou.

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 octobre 2025, vers 6 heures du matin, une dame a été agressée par deux individus encagoulés à bord d’une moto. L’agression s’est produite dans une ruelle jouxtant l’école élémentaire Plateau (quartier Doumassou Plateau). Un parent de la victime, rencontré à l’hôpital régional, renseigne : « Astou Combé Mandiang, agent de sécurité à la maternité de l’hôpital régional, se rendait à son lieu de travail lorsqu’elle a été agressée par deux individus masqués. Ils l’ont poignardée à quatre reprises à l’aide de couteaux ».

Sous le choc, le parent ajoute : « Après leur forfait, les malfrats ont abandonné la victime au bas de la chaussée avec un couteau planté dans le corps, avant de prendre la fuite. Gisant dans une mare de sang, Astou Combé Mandiang a été sauvée de justesse par un fidèle revenant de la prière de l’aube, qui a alerté le voisinage et les sapeurs-pompiers. Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital régional de Kolda, où le couteau a été retiré par les médecins ».

Un technicien de santé interrogé confirme : « La victime est hors de danger – son pronostic vital n’est pas engagé – mais elle suit des soins intensifs en chirurgie ».

Une conductrice de moto Jakarta agressée au quartier Hafia

En l’espace d’une semaine, une jeune femme d’une trentaine d’années, conductrice de moto Jakarta, a également été agressée à l’arme blanche et violemment battue dans ce quartier périphérique de Dioulacolon.

La victime, qui circulait vers 1 heure du matin à la recherche de clients, raconte : « Deux jeunes masqués m’ont encerclée avant de me bander les yeux avec un sac de riz vide. Ils m’ont rouée de coups et ont emporté ma moto. Après leur sale besogne, ils m’ont abandonnée dans des buissons près de la route. J’ai porté plainte contre X ».

Appel à l’action des autorités

Ces actes extrêmement violents menacent la quiétude sociale à Kolda. Les populations exigent une intervention urgente des autorités pour restaurer la sécurité.

Malgré les plaintes et les enquêtes lancées par les forces de l’ordre, aucun suspect lié à ces agressions sanglantes n’a encore été interpellé.

NFALY MANSALY