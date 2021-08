Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural était à Kolda, ce vendredi, dans le cadre de sa tournée nationale pour faire le suivi des cultures de la campagne agricole. Il s’est rendu dans le bassin de l’Anambé où il a visité trois secteurs.

Dans le bassin de l’Anambé, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a constaté l’augmentation des surfaces emblavées du riz dans les trois secteurs visités. ‘’Le premier site visité, c’est les 700 hectares de la vallée de Diaobé Kabendou. Nous avons constaté que les producteurs ont emblavé 600 hectares et le riz de qualité est en train de grandir. Dans cette vallée, on n’emblavait pas plus de 100 hectares’’, a-t-il dit. Les producteurs de la vallée ont soutenu que ‘’les intrants étaient là. En plus de l’engrais MPK, il y avait de l’engrais bio, et les semences de qualité sont arrivées à temps. C’est pourquoi il y a du riz de qualité qui est en train de grandir’’.

Après la vallée de Diaobé Kabendou, le ministre et sa forte délégation se sont rendus dans le périmètre aménagé du secteur 2 où Moussa Baldé a visité les parcelles de Karamba Kébé, un grand producteur du riz dans le bassin, avant de se rendre au secteur G où 400 hectares sont emblavés. ‘’Le secteur G est en cours de réhabilitation. Les travaux ont démarré avec un peu de lenteurs. L’entrepreneur nous a dit que tout le matériel est en place. Ce secteur sera livré flambant neuf, au plus tard le 1er juillet 2022. Ce qui permettra à ce secteur de retrouver son lustre d’antan. Il sera un secteur ultramoderne’’, a indiqué le ministre.

Moussa Baldé s’est aussi réjoui de l’engagement des producteurs, de la bonne pluviométrie et de l’évolution des cultures. Il a rappelé que cette année, pour booster la riziculture et accroitre les rendements des producteurs, l’Etat a initié l’introduction de l’engrais bio dans les cultures. ‘’Cette année, les producteurs sont accompagnés par du vrai engrais bio. D’après ce qu’on a vu, les producteurs auront les meilleurs résultats. Un m’a dit qu’il a utilisé de l’engrais bio, lors de la contre-saison, et sa parcelle a eu 20 sacs de riz de plus que les autres parcelles’’, a-t-il raconté.

D’après le ministre, cette année, les producteurs ont la chance. ‘’Parce que le début de l’hivernage n’a pas été trop pluvieux, comparé à l’année dernière. Ce qui a permis deux choses : la première, c’est que les producteurs ont bien récolté le riz de la contre-saison et la deuxième chose, c’est que les producteurs ont bien labouré sans trop de pression pluviométrique. Conséquence : le niveau d’emblavure dans le périmètre aménagé a augmenté de 29 %’’.

Au terme de la visite, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a annoncé que 9 mille tonnes d’engrais urée seront mises à la disposition des producteurs, dès lundi prochain.

NFALY MANSALY