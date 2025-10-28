Les habitants du village de Médina Cily, commune de Bourouco, dans le département de Médina Yoro Foula, vivent dans l’angoisse depuis l’apparition d’un crocodile dans une mare située à un kilomètre et demi de leur village. Depuis le dimanche 26 octobre dernier, les agents des Eaux et Forêts et les pêcheurs ont lancé des recherches pour capturer le crocodile. Mais, jusqu’ici, les efforts n’ont pas encore porté leurs fruits.

La paisible localité de Médina Cily, nichée dans la commune de Bourouco, dans le département de Médina Yoro Foula, au nord de la région de Kolda, est aujourd’hui le théâtre d’une situation alarmante. Depuis le dimanche 12 octobre dernier, un crocodile en liberté a élu domicile dans une mare située à un kilomètre et demi des habitations, transformant le quotidien des populations, des éleveurs et des enfants en une source d’angoisse constante et installant un climat de peur au sein de la communauté.

La mare où se trouve le crocodile se situe à un kilomètre et demi du village de Médina Cily et à 150 mètres du terrain de football. Selon nos sources, l’animal proviendrait d’un affluent situé à deux kilomètres du village et qui se jette dans le fleuve sénégambien. Les fortes pluies aidant, le crocodile aurait suivi les eaux douces jusqu’à se retrouver dans la mare du village. Face à cette présence menaçante, les riverains ont lancé un appel urgent aux autorités compétentes pour déloger le crocodile et rétablir la sécurité dans leur localité. « Nous demandons aux autorités de nous aider à déloger ce crocodile et à sécuriser notre environnement», a plaidé un des notables du village de Médina Cily.

Alertés, les agents des Eaux et Forêts de Médina Yoro Foula ont mené une campagne de sensibilisation dans le village. L’objectif est de dissuader les enfants de se rendre à la mare pour se baigner. En outre, depuis le dimanche 26 octobre dernier, ils poursuivent la chasse au crocodile, en collaboration avec les pêcheurs. Ces mesures, jugées efficaces, devraient permettre de neutraliser le reptile imposant et de garantir un retour à la paix dans le village. Mais, jusqu’ici, les efforts n’ont pas encore porté leurs fruits.

NFALY MANSALY