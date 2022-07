Le numéro deux de la liste nationale Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, a fait face à la jeunesse, hier, aux Parcelles Assainies. Dans une ambiance bonne enfant, il a écouté différentes associations de jeunes qui ont étalé leurs préoccupations.

Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Parcelles Assainies, Amadou Ba a eu le grand courage de faire face à la jeunesse, en ces temps difficiles. Dans le cadre de la campagne électorale, le numéro deux de la liste nationale de la coalition présidentielle a organisé, hier, une séance de questions-réponses, au terrain unité 10, pour écouter les jeunes. Les associations d'élèves et d'étudiants, les artisans, les associations sportifs (Écurie Rock énergie, USPA, le mouvement de la jeunesse chrétienne, etc., ont fortement répondu à son appel. La séance s'est tenue en présence du ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, mais aussi, des partis comme celui de Go Faye et de Wahab.

Galvanisé par la foule, Amadou Ba a déclaré aux jeunes : ‘’Aujourd'hui, je vous donne la parole, vous les jeunes. Dès le début de la campagne, j’ai été interpellé par des jeunes qui ont voulu me faire part de leurs préoccupations. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un débat, en toute transparence. Je veux un débat ouvert et franc''. Ainsi, il a invité la jeunesse à parler à cœur ouvert. Il leur a demandé de dire ce qui leur manquait. ‘’Aujourd'hui, je ne veux pas parler de réalisations. Parlez des manquements’’, dit-il.

Le défi, ainsi, lancé, l'Union Sportif des Parcelles Assainies a été la première à se lancer. Elle a évoqué le manque d'équipements sportifs et d'infrastructures. Répondant aux préoccupations des basketteurs, Amadou Ba d'abord souligné qu’au plan national, le gouvernement a construit diverses infrastructures sportives dont l'Aréna. Et de noter qu’aux Parcelles Assainies, il y a le stade municipal au gazon synthétique qui a une capacité de 6 milles places. Avant d’annoncer : ‘’Il doit y avoir plus d'un terrain de basket aux Parcelles Assainies. Le ministre des Sports prendra le dossier en main. En ce qui concerne les équipements et ballons de basket, ils sont à notre portée’’.

Déjà, les basketteurs doivent recevoir ce jeudi 10 ballons. Au nom des élèves et étudiants des Parcelles Assainies, Jeans Baptiste Diatta a fait un plaidoyer très fort qui a sûrement frustré certains, mais pas ceux qu’il a représentés. ‘’ Les élèves et étudiants issus de cette localité souffrent énormément, surtout ceux qui sont orientés dans les universités qui sont au niveau des régions. Beaucoup n’ont ni logement, ni aide, encore moins de bourse’’, a dénoncé le jeune homme de 23 ans. Il y a eu quelques mouvements d'humeur, ensuite le calme est revenu. En bon gentleman, Amadou Ba a rassuré le jeune homme et ses camarades en leur listant quelques relations du gouvernement dans le domaine de l'éducation, avant de promettre de les recevoir, pour étudier les problèmes les problèmes des élèves et étudiants des Parcelles Assainies.

De son côté, le président des handicapés a sollicité un siège et des financements, sans oublier d'évoquer le problème de l'insertion professionnelle auquel les personnes à mobilité réduite sont confrontées. Après sa prise de parole, il a reçu 2 millions de la part de Père Ba qui ne fait partie d'aucun parti politique. ‘’Le président Macky Sall a beaucoup fait, avec les cartes d'égalité des chances. Je verrai combien vous êtes aux Parcelles Assainies. Ici, on a un sérieux problème d'organisation. Chacun se lève pour créer une association’’, a répondu l’investi dans la liste de BBY.

La jeunesse catholique des Parcelles Assainies a aussi parlé de ses préoccupations. Jean Claude Dione a été désigné pour cet exercice. ‘’On a eu le temps de recevoir le ministre à l'église. Nous le remercions pour ce qu'il fait. Mais, nous l’interpellons sur la question de l’emploi des jeunes’’. Prenant la parole, le lutteur Khadim Gadiaga a fait part de son opposition à la fermeture du stade. ‘’L’une des tribunes doit être reconstruite. Dans ce cadre, les autorités veulent fermer le stade. Mais cela ne doit pas se faire. Les Navétanes arrivent. Les jeunes sont restés 5 ans sans jouer dans leur stade qui a été fermé pour sa reconstruction’’, a-t-il revendiqué.

Néanmoins, il a reconnu les gros efforts des autorités, notamment Mbaye Ndiaye, dans le domaine du sport. La cérémonie a été marquée la prestation d'artistes comme Kane Diallo, Ouz Boy Pa, Red Black. Il y a eu une ambiance bon enfant qui a attiré les jeunes.

BABACAR SY SEYE