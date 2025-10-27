L’épouse de Madiambal Diagne envoyée au pavillon spécial

Du nouveau dans l’affaire Madiambal Diagne. Selon nos informations, son épouse a été transférée hier au pavillon spécial pour raison médicale. Arrêtée fin septembre pour divers chefs d’accusation, Mme Diagne a été présentée comme étant de santé fragile. “… La procédure a franchi un cap inquiétant avec l’implication de membres de la famille, utilisés comme instruments de pression : L’épouse actuelle, pourtant malade, a été arrêtée au seul motif d’avoir encaissé ces chèques dans le cadre du contrat….”, dénonçait le journaliste établi en France depuis l’éclatement de cette affaire, alors qu’il est poursuivi comme auteur principal.

Pour rappel, la prévenue a été envoyée en prison notamment pour “escroquerie portant sur les deniers publics, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux….”. Elle officiait en tant que gestionnaire de la Sci depuis 2021 en remplacement de Madiambal Diagne, qui avait démissionné de ses charges en raison de ses autres activités.