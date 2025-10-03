Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a publié une liste de 26 joueurs ce jeudi, en vue des rencontres contre le Soudan du Sud (10 octobre) et la Mauritanie (14 octobre), comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal se prépare à aborder la dernière ligne droite vers la qualification à la Coupe du monde 2026 : les 9e et 10e journées de la poule B des éliminatoires. Leader de leur groupe, les Lions doivent prendre le maximum de points lors de leurs deux dernières sorties contre le Soudan du Sud, le 10 octobre, et la Mauritanie, le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Dans cette perspective, le sélectionneur national a confectionné une liste de 26 joueurs, publiée hier. Pape Thiaw a dû faire face à un bon nombre de cas de blessures, dont Abdou Diallo, en pleine convalescence à la suite de son opération au dos. Les absences les plus préoccupantes restent celles des milieux de terrain Habib Diarra et Lamine Camara. Le joueur de Sunderland a subi une blessure à l’aine à l’entraînement avant le match de Premier League de son club contre Aston Villa et va s’éloigner des pelouses jusqu’en décembre. Quant au sociétaire de Monaco, lui, il ne devrait pas être opérationnel pendant plusieurs semaines.

En plus de Diarra et Camara, l’entraîneur devra se passer de Pape Gueye pour le match contre le Soudan du Sud. Contrairement à ses deux compères du milieu, l’ancien Marseillais figure sur la nouvelle liste.

Ismaïla Sarr, Niakhaté, Nampalys… de retour

Malgré cette hécatombe, l’entraîneur peut compter sur les cadres, comme Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, toujours présents à l’appel de la nation.

La Tanière a également enregistré le retour de joueurs majeurs qui avaient manqué les précédents rendez-vous en équipe nationale. C’est le cas d’Ismaïla Sarr et Moussa Niakhaté. L’attaquant de Crystal Palace avait déclaré forfait lors de la trêve de septembre en raison d’une lésion musculaire de grade II à l’ischio-jambier droit. Quant au défenseur de l’Olympique Lyonnais, il était bien présent dans le groupe, mais il s’est blessé au genou droit pendant le match contre le Soudan (2-0), le 5 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Ces deux retours feront du bien à Pape Thiaw, qui va récupérer deux joueurs en pleine forme. Sarr n’a pas tardé à se mettre en évidence. L’ancien Messin a fait sa première apparition depuis sa blessure contre Liverpool. Comme d’habitude, le Sénégalais a trouvé le chemin des filets face à une de ses proies préférées en Premier League, en ouvrant le score lors de la victoire de Palace (2-1), le 27 septembre dernier. Quant à Niakhaté, il enchaîne les bonnes prestations dans l’axe de la défense des Gones, qui a aligné trois clean sheets d’affilée pour autant de victoires.

Trois autres joueurs, qui n’avaient pas mis les pieds dans la Tanière depuis un bout de temps, vont faire leur comeback. Il s’agit de Nampalys Mendy, qui retrouve la sélection nationale après un an d’absence (octobre 2024 pour les éliminatoires de la CAN 2025). Le solide milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu en Championship depuis son transfert cet été à Watford. Ensuite, Ilay Camara refait son apparition dans le groupe après sa convocation en mars 2025. Après son baptême du feu, le latéral droit d’Anderlecht a disparu des radars à cause d’une blessure à l’ischio. Enfin, le milieu de terrain de la RS Berkane, Mamadou Lamine Camara, qui a fait son entrée dans l’équipe A en juin 2025, n’a pas été reconduit pour la fenêtre de septembre.

Les Lions joueront leur premier match contre le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba. Selon les informations de Sud Quotidien, Pape Thiaw et son staff ont décidé d’effectuer leur stage dans la capitale sud-soudanaise. L’équipe ralliera Dakar après ce match à bord d’un vol spécial pour préparer l’ultime rencontre face à la Mauritanie, le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

LISTE DES LIONS

Portiers : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye, Mamadou Lamine Camara, Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Pape Gueye, Krépin Diatta, Cheikh Niasse, Pape Matar Sarr Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly.

LOUIS GEORGES DIATTA