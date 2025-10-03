La fin d’un long feuilleton. Le FC Barcelone est tout proche d’un accord avec Frenkie de Jong (28 ans, 7 matchs toutes compétitions cette saison) pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029. Selon Sport, un accord verbal est déjà en place et les derniers détails formels sont en cours de finalisation avant la signature définitive.

Actuellement lié au club catalan jusqu’en juin prochain, le milieu néerlandais va donc poursuivre son aventure chez les Blaugrana, la nouvelle ayant déjà été validée en interne par la direction.