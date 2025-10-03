Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau
Dakar, le 3 octobre 2025 – Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique.
A cet effet, plusieurs étapes clés interviendront :
-Renforcement de la flotte : le 10 octobre prochain, la compagnie réceptionnera un troisième Airbus A320, qui viendra soutenir les liaisons régionales et répondre à la demande croissante de mobilité en Afrique.
-Retour en service d’un ATR 72-600 : à la mi-octobre, le deuxième ATR 72-600 reprendra ses opérations afin de consolider la desserte des lignes intérieures. Dans le cadre de l’arrivée de ce second ATR les équipages seront également renforcés.
En effet, trois pilotes d’Air Sénégal – les Commandants Yehya Hachem, Pape Mouhamadou Faye et Bouba Jammeh – ont récemment réussi avec succès leur qualification au grade de commandant de bord sur ce type d’appareil.
-Extension du réseau domestique : d’ici la fin de l’année, la livraison d’un troisième L410-NG permettra d’élargir et de densifier la couverture du réseau intérieur.
Ces renforcements marquent une étape déterminante dans la mise en œuvre de la feuille de route d’Air Sénégal, qui place la fiabilité, la proximité et l’expansion progressive et réfléchie de son réseau au cœur de sa mission de transporteur national.
A propos d’Air Sénégal :
Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest s’appuyant sur son hub principal de l’aéroport international Blaise Diagne à Dakar pour relier l’Europe.
La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.
Air Sénégal est une entreprise dynamique imprégnée de la culture sénégalaise et de l’ESPRIT TERANGA. Ses principales préoccupations sont la sécurité, la fiabilité et la qualité de l’accueil.
Air Sénégal opère actuellement une flotte de sept avions : trois Airbus A330-900 Neo, deux Airbus A320, deux ATR 72-600, à travers un réseau de 13 destinations que sont : Cap Skirring, Banjul, Praia, Sal, Bamako, Conakry, Ouagadougou, Nouakchott, Abidjan, Casablanca, Bamako, Cotonou et Paris.